Investigan homicidio tras hallazgo del cadáver de un exconvicto brasileño en Capitán Bado

El hallazgo de cadáver se registró el sábado en la colonia Umbú. El fallecido fue identificado como Genilson Costa Liras, brasileño de 28 años, con antecedente penal por homicidio, hecho por el que estuvo preso durante algunos años, según informó el comisario Francisco López, encargado de despacho de la jefatura de la Comisaría 4ª de Capitán Bado, quien encabezó el procedimiento de rigor. El cuerpo presentaba varias heridas de bala.

Posteriormente, un brasileño de nombre Alason Diego Carvalho Ferreira fue detenido como sospechoso del crimen.

Un brasileño detenido e imputado

La fiscala de turno de Capitán Bado, Sarita Bonzi, informó que inició investigación contra Alason Diego Carvalho Ferreira, de nacionalidad brasileña; quien fue detenido junto con Diego Martínez Carneiro, paraguayo de 35 años, quien quedará libre del proceso penal, ya que no existen elementos incriminatorios en su contra respecto al hecho investigado.

La acción penal contra el brasileño es por el hecho punible de homicidio doloso, según Bonzi. Durante la intervención fiscal-policial de detención del sospechoso se incautaron una motocicleta y un celular.

Pelea de narcos sería el trasfondo del crimen

Según versiones de los investigadores, una pelea suscitada en una zona de producción de marihuana, donde ambos trabajaban, habría derivado en la decisión del ahora sospechoso de acabar con la vida de la víctima. Con la imputación, la fiscala del caso, Sarita Bonzi, solicitó que Alason Diego Carvalho Ferreira sea remitido a la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero.

De acuerdo con sus manifestaciones, datos proporcionados por la viuda de la víctima y algunos elementos hallados durante la detención del sospechoso, permitieron reunir los elementos para formular la imputación.