Abandonan vehículo del pakistaní sobre la ruta PY02

Los malvivientes dejaron la camioneta que pertenecía al pakistaní sobre la ruta PY02 a la altura del Kilómetro 20, ex-18 de la ciudad de Capiatá.
El móvil, según los datos recabados, está a nombre de la distribuidora de vehículos Sur Latin Trading Corporation S.A., administrado por el extranjero fallecido.
Dentro del interior del habitáculo fue encontrada un arma de fuego, guantes con manchas de sangre, una billetera con dinero y otros objetos que serán analizados para ahondar en la investigación a fin de determinar la posible causa de muerte del fallecido.
“El trabajo está siendo llevado adelante por funcionarios de la Policía Nacional Criminalística, por explosivistas, por Investigación de Delitos y el Ministerio Público”, mencionó el comisario principal jefe de Investigación de Delitos del departamento Central, Flaminio Quintero.
Por su parte, el oficial ayudante de patrulla a cargo del equipo antiexplosivo, Cristian Ortega, dijo: “Se realizó una inspección externa, así también interna. El personal realizó la apertura del vehículo; el mismo se encontraba en marcha. En el interior se encontró un arma de fuego tipo pistola cuyas características fueron analizadas por el personal del Laboratorio Forense. Además, se encontró un guante de látex presumiblemente con manchas de sangre, y dinero en efectivo en la billetera”.
“Una vez realizado el procedimiento de inspección explosivo, se procedió al cierre nuevamente del vehículo para evitar que sea contaminado el ambiente que será verificado por la gente de criminalística”, agregó el oficial.
El procedimiento hasta el momento se está llevando adelante por personal de Criminalística, y está siendo encabezado por la fiscal, Alicia Fernández, de la unidad N° 4 de la ciudad de Capiatá.