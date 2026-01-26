Crimen de pakistaní en Capiatá: ¿robo o venganza?

El comisario Héctor Espínola, de la Comisaría Nº 62 Kennedy de Capiatá, señaló que tienen dos principales líneas investigativas en torno al homicidio violento de Asad Ahmed (57), un ciudadano pakistaní. Relató que era el contador y administrador de una playa de autos propiedad de Farid Matsuda, en cuya casa quinta se registró el crimen.

Ambos fueron atacados cuando estaban compartiendo una cena y también empezando a trabajar para la importación de vehículos de origen japonés, afirmó el empresario.

Por un lado, se investiga la hipótesis de un robo con derivación fatal, considerando el relato de las dos víctimas que sobrevivieron al ataque y el hecho de que se llevaron dinero en efectivo y celulares.

No obstante, el comisario Espínola señaló que a los investigadores les llama la atención que el monto del dinero substraído no es importante, considerando el caudal económico que maneja la firma. En contrapartida, el contador pakistaní fue asesinado con múltiples heridas de arma blanca en varias zonas del cuerpo, mientras que los otros dos que fueron tomados de rehén salieron ilesos.

“Recibió entre 12 y 15 heridas de arma blanca, muchas de ellas en el cuello y el tórax. Esa saña nos hace presumir que podría existir otro trasfondo”, sostuvo Espínola.

Cómo ocurrió el ataque

De acuerdo con el relato policial, en la vivienda se encontraban el propietario de la empresa importadora de vehículos Sur Latin Trading Corporation, el ciudadano japonés Farid Matsuda, su pareja Verónica González Méndez (25) y posteriormente llegó la víctima fatal, Asad Ahmed, contador y administrador de la firma.

Cerca de la 1:00 de este lunes, dos hombres ingresaron a la vivienda, tomaron de rehenes a las tres personas y ataron de manos y pies a Matsuda y a su pareja, a quienes encerraron en el baño. En tanto, Ahmed fue llevado a la sala, donde fue atacado con múltiples puñaladas hasta provocarle la muerte.

No hubo signos de ingreso forzado

Las imágenes de circuito cerrado, proveídas por vecinos, muestran a dos personas llegando a pie hasta el portón principal. Según explicó el comisario, no se hallaron rastros de forzamiento ni señales de que hayan trepado la muralla, lo que refuerza la sospecha de que el acceso habría sido por la entrada principal.

“Eso es llamativo y forma parte de las líneas que seguimos investigando”, indicó Espínola.

Posible venganza

Otro elemento que cobra relevancia en la investigación es un violento intento de asalto sufrido años atrás por los mismos involucrados, ocurrido en la zona de San Lorenzo. En aquel hecho, tres hombres armados ingresaron a la playa de autos donde ambos trabajan, pero se registró un enfrentamiento con policías que estaban en la zona; uno de los atacantes quedó herido de gravedad y dos fueron detenidos.

Según datos manejados por la Policía, esas personas ya estarían en libertad, y la “saña” observada en el crimen actual podría responder a una cuenta pendiente, una hipótesis que la Fiscalía ya analiza. El comisario señaló que en esa ocasión uno de los involucrados era un escolta presidencial.

“Ese ensañamiento, por experiencia, suele responder a situaciones personales o venganzas. Pero todavía estamos en etapa inicial y no descartamos ninguna hipótesis”, aclaró el jefe policial.

Ese hecho se había registrado en julio del 2022, en la ciudad de San Lorenzo.

