Un contador pakistaní fue asesinado durante un asalto con toma de rehén

El reporte policial de la Comisaría Nº 62 Kennedy de Capiatá indica que la víctima fatal fue identificada como Asad Ahmed. Se trata de un ciudadano pakistaní de 57 años, de profesión contador, que recibió varias puñaladas a la altura del cuello.

Según el relato, él estaba compartiendo una cena con dos personas: su jefe y amigo, el empresario llamado Farid Matsuda (de nacionalidad japonesa) y su novia, Verónica González Méndez. El hecho se registró en la casa quinta de la pareja.

Cerca de la 1:00, ingresaron violentamente dos hombres fuertemente armados y con equipos tácticos, pasamontañas y chalecos antibalas. A los gritos, les exigieron que se pongan cuerpo a tierra, donde los ataron de manos y pies.

Tanto el empresario como su pareja fueron llevados hasta un baño y el contador quedó en el quincho con los asaltantes. En ese sitio, uno de los delincuentes empezó a torturar al extranjero por aproximadamente media hora, hasta que el segundo asaltante decidió sacar al dueño de la empresa del baño y lo llevó de vuelta al quincho para amenazarlo de muerte para exigir dinero.

Allí les entregó G. 7 millones en efectivo, dos celulares de la marca iPhone, dos teléfonos de la marca Samsung y una camioneta Mazda modelo CX-5. Luego de eso, el empresario fue nuevamente encerrado en el baño, según el relato policial.

Los asaltantes llevaron todas las cámaras de seguridad y huyeron del sitio. Luego de escuchar silencio por al menos 20 minutos, los que permanecían maniatados dentro del baño se liberaron de las ataduras y salieron para encontrar ya sin vida al ciudadano pakistaní.

Un crimen con saña e información exacta

El comisario Héctor Espínola detalló que los vecinos fueron los primeros en alertar que aparentemente se producía un altercado dentro de una casa quinta. Al llegar al sitio, los agentes fueron recibidos por la mujer que fue víctima del violento asalto y relató lo ocurrido.

El comisario Espínola destacó que, según los testigos, los delincuentes en todo momento pedían que se abra la caja fuerte, por lo que se presume que evidentemente tenían cierta información privilegiada. “Pero es una casa donde no se manejaban grandes sumas de dinero porque se frecuentaba solo los fines de semana”, agregó, teniendo en cuenta que el botín no fue muy elevado.

Destacó que algo llamativo es el hecho de que los delincuentes llegaron cerca de una hora después del contador, víctima fatal. Otro dato aportado por las víctimas es que escucharon que dentro del bolsillo de uno de los asaltantes había un celular dando indicaciones del GPS, por lo que se cree que tenían la ubicación exacta guardada para acudir.

Además, hizo énfasis en que fue asesinado con al menos una docena de heridas de arma blanca, distribuidas en varias partes del cuerpo.

“Existen varias hipótesis respecto a las informaciones brindadas. Tiene una cantidad importante de heridas de arma blanca, tipo puñal. Eso nos indica que existe alguna animadversión hacia esta persona; hay un hecho con saña, con rabia”, consideró.

El celular de una de las víctimas fue arrojado hacia un terreno baldío, donde fue hallado por los intervinientes.

Finalmente, el comisario señaló que van a analizar el contenido de ese teléfono y también buscar imágenes de cámaras en toda la zona.