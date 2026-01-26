Hallan abandonada camioneta del ciudadano pakistaní que fue asesinado en Capiatá

Dos hombres armados irrumpieron en una vivienda, asesinaron a puñaladas a un ciudadano de nacionalidad pakistaní y maniataron a otras dos personas, antes de huir con dinero, objetos de valor y un vehículo.

El reporte policial de la Comisaría Nº 62 Kennedy de Capiatá indica que la víctima fatal fue identificada como Asad Ahmed. Se trata de un ciudadano pakistaní de 57 años, de profesión contador, que recibió varias puñaladas a la altura del cuello

Este mediodía, la Policía Nacional reportó que la camioneta Mazda modelo CX-5, color bordó, chapa N° AAXJ445, fue hallada abandonada sobre la Ruta PY02, KM. 20 c/Juan Angel Ayala, jurisdicción de esta comisaría.

Cerca de la 1:00, ingresaron violentamente dos hombres fuertemente armados y con equipos tácticos, pasamontañas y chalecos antibalas. A los gritos, les exigieron que se pongan cuerpo a tierra, donde los ataron de manos y pies.

Tanto el empresario como su pareja fueron llevados hasta un baño y el contador quedó en el quincho con los asaltantes. En ese sitio, uno de los delincuentes empezó a torturar al extranjero por aproximadamente media hora, hasta que el segundo asaltante decidió sacarlo del baño y lo llevó de vuelta al quincho para amenazarlo de muerte para exigir dinero.

Allí les entregó G. 7 millones en efectivo, dos celulares de la marca iPhone, dos teléfonos de la marca Samsung y una camioneta Mazda modelo CX-5. Luego de eso, el empresario fue nuevamente encerrado en el baño, según el relato policial.

Los asaltantes llevaron todas las cámaras de seguridad y huyeron del sitio. Luego de escuchar silencio por al menos 20 minutos, los que permanecían maniatados dentro del baño se liberaron de las ataduras y salieron para encontrar ya sin vida al ciudadano pakistaní.