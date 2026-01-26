Roban una motocicleta a punta de pistola, pero el GPS ayuda a recuperarla

El oficial Carlos Pérez, del Grupo Lince, informó que la víctima relató que venía siendo seguida por una motocicleta de color gris en la zona de Ñu Guasú, mientras que detrás circulaba un automóvil Toyota Vitz, modelo 2005 aproximadamente.

La propia víctima sostuvo además que una de las motocicletas que la seguía habría cumplido el rol de “campana” durante el asalto. Cuando estaba más o menos a la altura de la avenida Salim Yubi casi Nanawa (Luque) descendió del automóvil un hombre sin remera, quien lo amenazó directamente con un arma de fuego para despojarlo de su motocicleta y luego darse a la fuga.

GPS ayudó a su ubicación

Gracias a un sistema de monitoreo de alarmas privado y al dispositivo GPS, se logró ubicar la motocicleta en un patio baldío, donde estaba oculta bajo una chapa. El biciclo fue hallado específicamente entre las calles Brítez Borges e Ita Ybate, barrio Laurelty, ciudad de Luque.

“El GPS fue fundamental para lograr la recuperación”, explicó el oficial Pérez. Agregó además que no se encontraron rastros de los autores y que la motocicleta no presenta signos de violencia ni de haber sido manipulada aún.

Según el uniformado, este tipo de hechos suele responder a un modus operandi conocido como “enfriamiento”, que consiste en ocultar el vehículo robado por un tiempo, por si cuenta con algún tipo de sistema de localización.