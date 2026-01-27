Video: reportan grave accidente frontal de dos camionetas en el Chaco

Un grave accidente de tránsito fue reportado esta tarde en una zona rural del departamento de Alto Paraguay, donde dos camionetas colisionaron de manera frontal sobre un camino de tierra.

Hasta el momento, la Policía maneja datos preliminares que indican una probable derivación fatal, aunque hasta el momento no se cuenta con confirmación oficial sobre la cantidad de víctimas.

El comisario Wilfrido Mesa, jefe policial de la zona, informó que personal de la Subcomisaría de Centinela se trasladó hasta el lugar denominado Las Palmas, ubicado a unos 25 kilómetros de Teniente Montanía, en el límite con el departamento de Boquerón.

Falta de comunicación debido a la lejanía

Mesa señaló que el hecho habría ocurrido aproximadamente entre las 14:30 y 14:45 de hoy martes, según las primeras informaciones recabadas.

“Tenemos una información muy preliminar. En este momento el personal se está trasladando al lugar. Se trataría de un accidente de tránsito con probable derivación fatal”, indicó.

Agregó que no se pudo confirmar aún cuántas personas estaban a bordo de los vehículos ni el estado de los ocupantes, debido a que en esa zona no hay señal de comunicación.

“Perdimos contacto con los intervinientes porque en esa área no tenemos señal. Todo está a confirmar”, explicó.

Camino de tierra, mucho polvo y baja visibilidad

El comisario detalló que el accidente ocurrió sobre un camino terraplenado.

“Prácticamente todos los caminos son de tierra. En este lugar donde ocurrió el accidente es un camino de tierra”, precisó.

Al ser consultado sobre las posibles causas del choque frontal, Mesa indicó que en la zona es común que las camionetas circulen a alta velocidad y que el polvo levantado por los vehículos puede reducir la visibilidad.

“Muchas veces levantan polvo, eso pudo haber imposibilitado la visualización. Pero todo está a confirmar”, afirmó.

Las primeras imágenes difundidas muestran el choque frontal de ambas camionetas con daños severos.