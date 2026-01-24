Ruta PY08: Bache habría ocasionado otro choque y un pasajero quedó atrapado

Conforme a los datos de la policía interviniente de la Subcomisaría Nº 13ª del Cruce Tacuatí, el accidente se produjo ayer aproximadamente a las 17:15 sobre la ruta PY08, en el km 455, en Tacuatí.

Se vio involucrado en el percance un ómnibus de la marca Scania, propiedad de la empresa de Transporte Nueva Asunción S.A., que iba con 20 pasajeros a bordo y varios resultaron lesionados. El transporte estaba guiado por Jorge David Falcón, de 35 años, quien salió ileso.

El otro rodado es un camión de carga de la marca Mercedes-Benz, color azul, chapa Nº BAL 013, cuyo conductor aparentemente atropelló un profundo bache que provocó la explosión de uno de los neumáticos. A consecuencia de ello, perdió el control y pasó al carril contrario, impactando contra el costado derecho del transporte de pasajeros.

El vehículo estaba al mando de Ángel Ramón Ayala Caballero, mayor de edad, quien tampoco sufrió lesiones, de acuerdo con el informe.

Los pasajeros que sufrieron algunos golpes por el impacto entre ambos rodados fueron trasladados hasta el Hospital General de Santa Rosa del Aguaray para su control, de donde posteriormente fueron dados de alta por los médicos tratantes, según los intervinientes.

Pasajero atrapado y rescate difícil

El capitán Isaac Ruiz, bombero voluntario de Santa Rosa del Aguaray, relató que la base está a aproximadamente 30 kilómetros de la zona el accidente y tardaron al menos 25 minutos en llegar, debido al mal estado de la ruta y las lomadas.

“Al llegar encontramos a una persona atrapada dentro del colectivo. Eso también generó otro tipo de protocolos porque no teníamos en ese momento herramientas necesarias para hacer el rescate”, manifestó.

Señaló que debido a ello el rescate fue muy largo y difícil. “Tardamos aproximadamente una hora en sacarle a esta persona porque tenía un objeto que ingresó y sobrepasó la chapería del colectivo, pasó el asiento de esta persona e ingresó un poco más arriba de los glúteos, llevándose la piel de la espalda y quedando cerca del hombro. Era como un hierro de dos a tres metros que se incrustó por el colectivo”, detalló en ABC TV.

Agregó que tuvieron que cortar el objeto y rescatar al pasajero de forma correcta para el traslado. “Hasta hoy, sigue por la urgencia de Santa Rosa, en el hospital le extrajeron el objeto con una intervención quirúrgica”, detalló.

El pasajero, de solo 18 años, sufrió daños internos a raíz del percance y sigue internado. “Posiblemente, sea trasladado a un hospital especializado”, detalló.

Ruta en reparación

La ruta PY08 está siendo reparada desde esta semana, a cargo de la empresa TOCSA S.A., cuyas maquinarias se encuentran realizando las primeras intervenciones en la zona de Lima, en los lugares más críticos donde últimamente se produjeron varios hechos fatales por culpa de las malas condiciones de la vía.

Sin embargo, los pobladores de las otras ciudades afectadas por la misma situación esperan que las mejoras lleguen próximamente a los otros puntos del departamento.