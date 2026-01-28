Video: “El Monstruo” ya está en territorio peruano tras su extradición

El criminal peruano Erick Luis Moreno Hernández (34), alias “El Monstruo”, ya se encuentra en territorio peruano, luego de concretarse su extradición desde Paraguay. La Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó que el traslado se realiza bajo estrictos protocolos de seguridad operacional, con el objetivo de garantizar la integridad del operativo en cada etapa del recorrido.

La aeronave Antonov de la PNP arribó inicialmente a la ciudad de Arequipa, donde se efectuaron procedimientos técnicos de abastecimiento de combustible y revisión de la nave, antes de continuar el vuelo con destino final a Lima, donde Moreno Hernández será puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes.

El momento en el que la aeronave aterrizó en tierras peruanas quedó grabado en video. Se ve cómo la aeronave aterrizó fa vorablemente en el aeropuerto de Arequipa.

Escalas técnicas durante el traslado

Desde la PNP explicaron que las escalas realizadas durante el traslado aéreo responden exclusivamente a criterios técnicos y de seguridad. El itinerario incluyó paradas en Cochabamba, Bolivia, posteriormente en Arequipa, Perú, y finalmente el arribo a Lima.

Moreno Hernández fue trasladado en horas de la mañana de hoy desde el penal de máxima seguridad Martín Mendoza, en la ciudad de Emboscada, hasta la Fuerza Aérea Paraguaya, donde ya lo aguardaba una comitiva especial de la Policía Nacional del Perú, que arribó al país con su propio avión para concretar el operativo de extradición.

Previamente, el detenido fue transportado en helicóptero hasta la base aérea, en el marco de un dispositivo de seguridad.

Acusado de liderar organización criminal

Alias “El Monstruo” era considerado en Perú como el líder de la organización criminal “Los Injertos del Cono Norte”, vinculada a múltiples hechos de violencia y crimen organizado.

Desde la Policía Nacional del Perú destacaron que el traslado representa una respuesta firme del Estado frente al crimen organizado.

Moreno Hernández había sido detenido en San Lorenzo y permanecía recluido en Paraguay desde el 26 de septiembre de 2025, hasta concretarse su extradición.