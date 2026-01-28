UNA: juntan firmas para la salida de representante estudiantil denunciado por violencia familiar

Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), recolectan firmas para pedir la salida o renuncia de Natanael Martínez, representante estudiantil ante el Consejo Superior Universitario (CSU), luego de haber sido denunciado por su expareja por violencia doméstica.

Un grupo de alumnas publicó materiales audiovisuales a modo de protesta por esta situación, indicando no sentirse representadas por el joven.

Lea más: UNA: exigen la renuncia de candidato a intendente denunciado por violencia familiar

Martínez es precandidato a intendente de Ypané por el movimiento Honor Colorado. La semana pasada, fue denunciado por su expareja, Milena Páez, a quien golpeó en varias ocasiones, según la presunta víctima.

“Entendemos que una persona que enfrenta graves acusaciones de violencia contra la mujer, no puede seguir como nuestro representante”, manifestó una estudiante de Derecho UNA, a través de un vídeo que circula en las redes sociales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Juntan firmas

Luego del audiovisual publicado en redes, las alumnas realizaron un acto de protesta el martes, en la explanada de la Facultad de Derecho en el barrio Trinidad de Asunción.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Ypané: precandidato no niega violencia, pero confirma que seguirá en carrera

En el sitio, juntaron firmas de estudiantes para presionar a la rectora de la UNA, Zully Vera, quien preside el Consejo Superior, por la salida de Natanael Martínez.

Las jóvenes explicaron que pretendían juntar firmas durante toda la semana, pero las clases se suspendieron tras declararse un luto de tres días en honor a Antonio Fretes, exministro de la Corte Suprema de Justicia y exdecano de Derecho UNA.

Luego de que el caso tomara estado público, el precandidato emitió un comunicado en el cual anunció que llegó a un “entendimiento” con la madre de su hija. Aseguró que seguiría en campaña por la jefatura de la Municipalidad de su ciudad.