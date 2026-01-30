Cae con más de un kilo de cocaína en Pedro Juan Caballero

Una comitiva encabezada por la fiscala antidrogas de Amambay, Rossana Coronel, e integrada por agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional allanó este viernes una vivienda ubicada en el barrio Obrero de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Durante la operación, procedieron al decomiso de 1 kilo y 033 gramos de cocaína tipo crack.
Coronel dispuso la aprehensión del propietario de la casa, identificado como David Aníbal González Suárez, de 34 años. Del poder del ahora privado de libertad, además del estupefaciente, se incautó un automóvil Toyota, modelo Premio, año 2007, y un teléfono celular iPhone 11 Pro Max, según detalla un informe del Ministerio Público.
Detenido era un distribuidor de distribuidores, afirma jefe antidrogas
El subcomisario Luis Gamarra, jefe del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional en Amambay, explicó el papel que jugaba el detenido David Aníbal González Suárez (34) en el ámbito del narcotráfico y señaló que era un distribuidor de distribuidores, es decir, abastecía a los centros de venta al menudeo de crack para que estos, a su vez, lleguen hasta los consumidores finales.
“La información que manejamos es que este sujeto surtía nuevamente a pequeños distribuidores la sustancia, utilizando su propio vehículo para transportar la droga”, expresó Gamarra
Tanto el detenido como todo lo incautado fueron derivados hasta la base antidrogas de la Policía por disposición de la fiscala antidrogas Rossana Coronel, quien en las próximas horas lo imputaría por narcotráfico.