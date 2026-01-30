Policiales
30 de enero de 2026 - 21:15

Cae con más de un kilo de cocaína en Pedro Juan Caballero

David Aníbal González Suárez (34), detenido con más de un kilo de cocaína tipo crack.
Una comitiva fiscal-policial antidrogas allanó una vivienda este viernes en Pedro Juan Caballero y detuvo a un hombre de 34 años que sería un proveedor de estupefacientes para su venta al menudeo en la zona. De su poder se decomisó más de un kilo de cocaína, según informaron los intervinientes.

Una comitiva encabezada por la fiscala antidrogas de Amambay, Rossana Coronel, e integrada por agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional allanó este viernes una vivienda ubicada en el barrio Obrero de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Durante la operación, procedieron al decomiso de 1 kilo y 033 gramos de cocaína tipo crack.

Coronel dispuso la aprehensión del propietario de la casa, identificado como David Aníbal González Suárez, de 34 años. Del poder del ahora privado de libertad, además del estupefaciente, se incautó un automóvil Toyota, modelo Premio, año 2007, y un teléfono celular iPhone 11 Pro Max, según detalla un informe del Ministerio Público.

El automóvil que el ahora detenido utilizaba para transportar la droga, según la Policía, también fue incautado.

Detenido era un distribuidor de distribuidores, afirma jefe antidrogas

El subcomisario Luis Gamarra, jefe del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional en Amambay, explicó el papel que jugaba el detenido David Aníbal González Suárez (34) en el ámbito del narcotráfico y señaló que era un distribuidor de distribuidores, es decir, abastecía a los centros de venta al menudeo de crack para que estos, a su vez, lleguen hasta los consumidores finales.

“La información que manejamos es que este sujeto surtía nuevamente a pequeños distribuidores la sustancia, utilizando su propio vehículo para transportar la droga”, expresó Gamarra

Tanto el detenido como todo lo incautado fueron derivados hasta la base antidrogas de la Policía por disposición de la fiscala antidrogas Rossana Coronel, quien en las próximas horas lo imputaría por narcotráfico.