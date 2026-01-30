Detienen a supuesto miembro del PCC durante operativo antidrogas en Pedro Juan Caballero

Agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, División Regional de Pedro Juan Caballero, detuvieron en la noche del jueves a un ciudadano identificado como Ricardo Da Silva Dávalos (31), quien supuestamente es miembro activo del grupo criminal Primer Comando da Capital (PCC) y era buscado en Brasil por Tráfico Internacional de Drogas, según el subcomisario Luis Gamarra, jefe policial antidrogas en esta ciudad, quien encabezó la operación.

Del poder del detenido se incautaron 71,5 gramos de clorhidrato de cocaína distribuidos en 500 dosis aproximadamente, además de 12 pastillas de metilendioximentafetamina (MDMA) o éxtasis, 3 papeletas de dietilamida de ácido lisérgico (LSD), una balanza, un celular y documentos varios, según detalló Gamarra.

El procedimiento se realizó en la noche del jueves en una vivienda ubicada en el asentamiento Romero Kue de esta ciudad.

Otro detenido en procedimiento contra el microtráfico

Los mismos agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, efectuaron el jueves otro allanamiento por microtráfico en una vivienda ubicada en el barrio General Genes de la ciudad de Pedro Juan Caballero; durante dicha intervención, fue detenido Hugo Cristian Achar Franco, de 41 años.

Del poder del mismo se incautó poco más de 4 gramos de crack y pasta base de cocaína, distribuidos en 12 dosis además de 31,8 gramos de marihuana, según informaron los intervinientes.

Las evidencias decomisadas indican que el lugar allanado funcionaba como “boca de fumo”, es decir, un sitio de venta al menudeo de estupefacientes, según consideró el subcomisario Luis Gamarra, quien encabezó el procedimiento.