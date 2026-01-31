Reciclador muere tras ser arrollado en Primer Presidente

El fallecido fue identificado como Albino Carmona Román (56), quien trabajaba como reciclador. El suboficial Daniel Velázquez detalló que quiso cruzar la ruta y fue embestido por un vehículo, cuyo conductor dio negativo al alcotest.

“El conductor dijo que no le vio cuando cruzó. Acá no hay franja peatonal”, detalló el suboficial. Agregó que los paramédicos intentaron reanimarlo por aproximadamente una hora, pero la muerte habría sido instantánea.

Lea más: Estos son los fallecidos y heridos en el grave accidente en el Chaco

Su esposa, Cristina Rolón, relató que Carmona había salido para trabajar y que viven aproximadamente a dos kilómetros del punto del choque. Contó que hace aproximadamente seis años trabaja como reciclador y era muy trabajador, pese a que su familia le pedía que se quede en casa debido a los riesgos.