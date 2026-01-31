Fiscal ratifica que comerciante mató a asaltante en legítima defensa

El trágico suceso ocurrió el viernes a las 12:59 en el local denominado TS Celulares, situado en la avenida San José casi José Martí, barrio Ciudad Nueva de Ciudad del Este.

Los asaltados fueron los dueños de la tienda, el ahora viudo Abner Josías Santacruz Torres, de 29 años, y la ahora fallecida Fabiola Monserrat Romero Wuyk, de 32 años.

En tanto que los autores del atraco fueron el ahora fallecido Fredy Javier Gamarra Figueredo, de 22 años, con orden de captura por violencia familiar, y el ahora capturado Arnaldo José Gómez Brizuela, de 19 años, sin antecedentes penales.

Las cámaras de seguridad del negocio grabaron la balacera, que se desató cuando el asaltante Fredy Gamarra entró armado con una pistola y el comerciante Abner Santacruz reaccionó desde el mostrador con el mismo tipo de arma.

El tiroteo duró solo 4 segundos, durante los cuales la víctima del asalto hizo cuatro tiros y el malviviente efectuó dos disparos.

Uno de los balazos del dueño de la tienda le atravesó el pecho al asaltante, quien cayó muerto en la vereda, cuando intentó escapar.

Sin embargo, el último disparo que hizo el mismo hombre fue el que aparentemente también le atravesó la cara a su mujer Fabiola Monserrat Romero Wuyk, quien estaba parada al lado de la puerta de vidrio de la tienda.

Resultado de pericias

Sobre las dos muertes, el fiscal Gabriel Segovia Villasanti concedió entrevistas a los medios de prensa ayer en su despacho y fue categórico en señalar que el comerciante actuó en legítima defensa y que no será procesado, al menos por matar al delincuente.

Sin embargo, al referirse sobre el fallecimiento trágico, accidental y colateral de la joven madre, fue más cauteloso en sus respuestas.

“Nosotros hacemos lo que dice la ley. Le puede gustar o no a las personas lo que hacemos. Nadie le da gusto a nadie. Pero haremos lo que dice la ley. La ley establece varias circunstancias también cuando ocurre este tipo de hechos”, sostuvo.

Al ser consultado si el comerciante tal vez podría ser imputado por la muerte de su pareja, contestó: “Vamos a ir viendo cómo van saliendo los resultados de las pericias y ahí vamos a poder emitir una opinión, si tiene o no tiene responsabilidad”.

Sobre la situación actual del viudo, el fiscal dijo que “él hasta ahora es testigo de la tentativa de robo agravado” y que van a respetar su momento de duelo hasta que pueda brindar una declaración testifical, seguro entre el lunes o el martes.

Imputado

Por otro lado, el fiscal anunció la imputación por robo con resultado de muerte contra el supuesto asaltante sobreviviente Arnaldo José Gómez Brizuela, quien fue capturado momentos después del tiroteo cuando intentó esconderse en un taller mecánico.

De hecho, es suya la motocicleta usada para el atraco y que quedó abandonada en la escena.