CDE: el triste relato del comerciante que perdió a su prometida en asalto

Visiblemente afectado, Abner Josías Santacruz Torres (29) lamentó que, a raíz de la creciente inseguridad, haya perdido a la madre de su hijo, Fabiola Monserrath Romero Wuyk (32), con quien mantuvo una relación de 10 años. Contó que el 10 de enero pasado le había propuesto matrimonio y que aguardaban la llegada de su madre Abner de España para definir la fecha de la boda.

“Hace poco le propuse matrimonio y mirá cómo termina, demasiado triste es nuestro Paraguay. Murió en mis brazos”, expresó entre lágrimas.

El comerciante dijo que, por fortuna, su hijo no se encontraba en el local al momento del asalto, ya que minutos antes salió para ir a una despensa a comprar yogur. “Por la gracia de Dios, 40 a 60 segundos antes salió a comprar yogur porque tenía hambre”, señaló.

Santacruz aseguró que no puede precisar quién efectuó el primer disparo durante el enfrentamiento armado. Además, recordó que su negocio ya había sido blanco de hechos delictivos, cuando desconocidos ingresaron al local y se llevaron mercaderías y su motocicleta. “Eso terminó en el famoso oparei”, lamentó.

Asimismo, cuestionó la situación de inseguridad que se vive en la zona y, pese a su desconfianza, pidió justicia por lo ocurrido. “Mi hijo quedó sin mamá, desamparado. ¿Qué le vamos a decir a las autoridades? Es un chiste, ustedes saben bien lo mal que estamos”, reclamó.

Hasta el momento, la identidad del asaltante fallecido no se desconoce.

El fatal asalto en Ciudad del Este

El trágico episodio ocurrió en horas de la tarde en el local TS Celulares, ubicado sobre la avenida San José casi José Martí, en Ciudad del Este. De acuerdo con el informe policial, dos delincuentes llegaron al lugar a bordo de una motocicleta con intenciones de asalto.

El dueño del comercio se resistió, lo que derivó en un enfrentamiento armado. Como consecuencia, Fabiola Monserrath Romero Wuyk falleció tras ser alcanzada por una de las balas, mientras que uno de los asaltantes cayó abatido en la vereda frente al local.

El segundo implicado, identificado como Arnaldo José Gómez Brizuela (19), abandonó la motocicleta —una Kenton— e intentó huir a pie, pero fue detenido por agentes policiales a unos 200 metros del lugar, en un taller de moto.

Ola de inseguridad

Durante las últimas semanas, las ciudades cabeceras del Alto Paraná son escenarios de una ola de inseguridad ciudadana. Se registran varios hurtos y robos, tanto domiciliarios como en locales comerciales.