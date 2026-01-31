Policía quedó herido tras enfrentamiento y persecución en Fram

La Policía Nacional intervino durante un procedimiento policial realizado en un camino vecinal de la calle K12 de la localidad de Fram, del departamento de Itapúa. Según los reportes, se produjo un intercambio de disparos con personas desconocidas, resultando herido un personal policial. Como resultado fue recuperado un vehículo denunciado como robado.

El procedimiento estuvo a cargo del personal de la Comisaría 10ª Distrito de Fram, quienes, durante una patrulla preventiva, visualizaron un automóvil en circulación cuyo número de chapa no correspondía al rodado. Al intentar verificar la situación, el conductor aceleró la marcha, iniciándose una persecución que se extendió por aproximadamente 9 kilómetros.

Durante la huida, los ocupantes del vehículo efectuaron disparos contra el personal policial, quienes repelieron la agresión, resultando herido un personal policial, mayor de edad, quien sufrió un refilón de proyectil de arma de fuego en la zona de la boca.

El personal policial fue identificado como suboficial segundo Fidel Montenegro, quien presta servicios en la Comisaría 10ª de Fram.

Recuperaron auto robado

Posteriormente, los ocupantes del rodado, entre tres y cuatro personas con vestimenta oscura, abandonaron el vehículo e ingresaron a una zona boscosa.

Tanto la patrullera como el automóvil incautado, un Toyota Allion, color negro, año 2007, denunciado como robado, presentaban impactos de arma de fuego. En el lugar fueron halladas vainillas servidas calibre 5,56 y de escopeta calibre 12.

Se hicieron presentes personal de los Departamentos de Criminalística, Investigaciones y Automotores, comunicándose el hecho al Ministerio Público. Todo lo actuado fue puesto a disposición de las autoridades competentes.