Estos son los fallecidos y heridos en el grave accidente en el Chaco

La Policía Nacional confirmó este martes las identidades de las personas fallecidas y heridas en el grave accidente de tránsito con derivación fatal ocurrido en la tarde del lunes en el departamento de Alto Paraguay, en la zona de Calle 47.000, camino Frigorífico, jurisdicción de la Subcomisaría 2ª Centinela.

El siniestro se registró alrededor de las 14:30 y consistió en un choque frontal entre dos camionetas.

De acuerdo con el informe policial, uno de los rodados involucrados fue una Toyota Hilux doble cabina 4x4, año 2022, color plata. El segundo vehículo fue una Peugeot Landtrek 1.9 HDI 4x4, año 2022, color blanco.

Víctimas fatales fueron identificadas

Como consecuencia del impacto, tres personas fallecieron en el lugar. Las víctimas fueron identificadas como Modesto Meza Ferreira, de 78 años, quien viajaba como acompañante en la camioneta Toyota Hilux; Roque Wilfrido Díaz Fernández, de 59 años, conductor del mismo vehículo; y Diego Agustín Domínguez González, de 31 años, quien se encontraba al mando de la camioneta Peugeot.

Heridos fueron trasladados a centros asistenciales

En tanto, resultaron dos personas heridas, quienes fueron auxiliadas y derivadas a centros de salud para recibir atención médica.

Se trata de Manuel Roque Augusto Díaz Lozada, de 19 años, acompañante de la camioneta Toyota, y Carmelo Jesús Emanuel Reyes Arrúa, de 21 años, acompañante del vehículo Peugeot.

Personal policial tomó conocimiento del hecho a través de reportes en redes sociales y se constituyó de inmediato en el lugar, donde constató la veracidad del accidente.

El procedimiento fue comunicado al agente fiscal de turno de la Fiscalía Zonal de Puerto Casado, abogado Fredy Fernández, y se dio participación al personal del Departamento de Criminalística.

Las causas del choque continúan bajo investigación.