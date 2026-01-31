Video: buscan al autor de violento asalto a una adolescente en Lambaré

El comisario Gustavo Escobar detalló que el robo agravado a la adolescente se registró a las 19:00, sobre las calles Brasilia casi Bonifacio Ovando, del barrio Santa Rosa de la ciudad de Lambaré.

La misma iba acompañada de una pequeña de apenas cinco años cuando fue interceptada por un hombre a bordo de una motocicleta. A la fuerza, el delincuente le despojó de su celular y de G. 20.000. El hecho quedó registrado en video.

Dos aprehendidos por robo de motocicleta

Tras el hecho, la Policía Nacional inició un rastrillaje en busca del sospechoso, con colaboración de varias comisarías y agentes del Grupo Lince. “En ese proceso otros dos sujetos con remeras negras a bordo de una motocicleta roja fueron divisados y, al percatarse de la presencia policial, se dieron a la fuga, por lo que se inició una persecución y fueron alcanzados cerca de la jurisdicción de la comisaría 16″, detalló el comisario.

Los sujetos no tenían consigo ninguna documentación, por lo que fueron derivados a la Comisaría para verificación, considerando que sus características y de la moto coincidían con el autor del asalto a la menor.

“Al verificar en el sistema de la Policía Nacional, la motocicleta estaba denunciada como robada, entonces estas dos personas quedaron a disposición del Ministerio Público”, detalló.

No obstante, ninguno de los dos fue identificado por la víctima como el autor del robo agravado en Lambaré, por lo que la Policía Nacional sigue en la búsqueda del sujeto.