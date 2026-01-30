Comandante de Policía minimiza inseguridad y dice que Paraguay es uno de los países más seguros

El comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, reflexionó sobre la creciente preocupación por los hechos de violencia y delincuencia registrados en las últimas semanas y sostuvo que el aumento de criminalidad durante enero forma parte de un comportamiento “cíclico” que se repite cada año.

Según explicó, al igual que diciembre, el inicio del año suele coincidir con un mayor movimiento de dinero y desplazamientos de personas, lo que incrementa las oportunidades para hechos punibles. En ese contexto, recordó que a fines de cada año la institución emite recomendaciones preventivas, especialmente vinculadas al traslado de dinero, ante el aumento de amenazas.

El jefe policial reconoció que se registraron hechos graves recientemente, como homicidios en Fernando de la Mora, Ciudad del Este y el asesinato de un ciudadano pakistaní, aunque señaló que estos casos no responden a ataques al azar.

Afirmó que los delincuentes suelen realizar tareas previas de observación y aprovechan los momentos en que las patrullas se desplazan entre cuadrantes, dado que la cobertura policial no es estática.

Benítez destacó además la reciente detención de alias Chopalé, uno de los delincuentes más buscados del país, como resultado de trabajos de inteligencia. Aseguró que continúan las investigaciones para identificar a los responsables de los hechos delictivos ocurridos en los últimos días y ponerlos a disposición de la justicia.

Tienen un plan de seguridad, dice Comandante de la Policía

El comandante subrayó que la Policía Nacional opera bajo un plan institucional y una estrategia de seguridad ciudadana orientada al fortalecimiento interno. Admitió que, si bien existen avances, la institución no puede considerarse satisfecha.

No obstante, afirmó que Paraguay presenta un nivel de seguridad superior al de otros países de la región y que esa condición explica la elección del país como sede de eventos internacionales de gran magnitud, como competencias deportivas, finales de copas internacionales y pruebas automovilísticas.

En ese sentido, sostuvo que, de existir una corrupción generalizada en la Policía, se produciría un descrédito que impediría este tipo de eventos.

Finalmente, reconoció la existencia de factores que inciden en la percepción de inseguridad, aunque insistió en que Paraguay no enfrenta estructuras consolidadas de crimen organizado.