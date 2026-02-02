Aprehenden a tres pescadores por presunta transgresión a la Ley de Armas en el río Paraguay

PILAR. Efectivos de la Policía Nacional asignados al departamento de Ñeembucú, en coordinación con la Prefectura Naval Zona Pilar, intervinieron en la noche del 1 de febrero en un procedimiento que derivó en la aprehensión de tres personas por una supuesta transgresión a la Ley de Armas (Ley N° 7411/24).

El operativo se llevó a cabo alrededor de las 19:52, en la zona comprendida entre Contralmirante R. Martino y el Barranco del río Paraguay, en el barrio Puerto Nuevo.

Según el informe policial, la intervención se originó tras un control efectuado por personal de la Prefectura Naval a una embarcación que navegaba en el río Paraguay.

Los aprehendidos fueron identificados como Adalberto Velazco Velazco (31), Diosnel Aquino Velazco (35) y Cecilio David Ramírez Duarte (30), todos pescadores y domiciliados en distintos barrios de la ciudad de Pilar.

Durante la verificación de la embarcación, los intervinientes constataron la presencia de un rifle calibre 22, marca Marlin, modelo 60, de sistema semiautomático, cuya numeración de serie sería presuntamente remarcada, además de 61 cartuchos calibre 22 sin percutir. Asimismo, se incautaron tres machetillos y varios objetos utilizados para la actividad pesquera.

También fue retenida una embarcación tipo piragón, pintado en verde con negro, equipada con un motor fuera de borda de 15 HP, marca Genovo, el cual quedó depositado en la sede de la Prefectura Naval, mientras que las demás evidencias fueron puestas bajo resguardo de la Unidad Penal interviniente del Ministerio Público.

Por disposición del agente fiscal de turno, los tres hombres fueron entregados a personal de la Comisaría Primera Loma Clavel, en carácter de aprehendidos, informándoseles en el acto sobre los derechos que les asisten conforme a la Constitución Nacional, indica el reporte sobre el operativo.

Añade que tras el correspondiente diagnóstico médico, fueron derivados al Departamento de Seguridad Ciudadana, quedando a disposición de la Justicia mientras se aguarda la orden de detención.