Asalto fatal en CDE: fiscal confirma imputación del asaltante

A casi 72 horas del asalto que dejó dos personas fallecidas en el barrio Ciudad Nueva de Ciudad del Este, el Ministerio Público continúa con la investigación del caso ocurrido en el local “TS Celulares Asistencia Técnica”, sobre la avenida San José. El fiscal Gabriel Segovia explicó que aún se analizan pruebas importantes antes de adoptar una salida procesal.

El hecho se registró alrededor de las 13:00 del viernes, cuando dos hombres llegaron en motocicleta al comercio. Según el relato fiscal, uno de ellos permaneció afuera como conductor, mientras el otro ingresó armado al local.

De acuerdo con los datos preliminares manejados por la Fiscalía, el asaltante que ingresó al local desenfundó su arma, momento en el que el propietario del negocio se defendió efectuando varios disparos. En el intercambio, uno de los proyectiles impactó contra el presunto delincuente, quien falleció posteriormente.

Sin embargo, durante la balacera también fue alcanzada Fabiola Monserrat Romero Wuyk (32), pareja del dueño del local, quien se encontraba dentro del comercio y murió a consecuencia de las heridas.

“El análisis de las imágenes de circuito cerrado, que ya fueron observadas de manera extraoficial, muestra la secuencia del ingreso del asaltante y el inicio del tiroteo”, indicó el fiscal Segovia.

Investigación en curso y cautela sobre imputaciones

Consultado sobre la posibilidad de un eventual procesamiento del comerciante, el fiscal fue cauto y aclaró que aún no se formularon hipótesis procesales.

“Primero debemos analizar en conjunto todas las pruebas científicas. Yo aplico lo que dice la ley, no lo que se espera desde lo emocional o social”, sostuvo Segovia.

No obstante, el fiscal confirmó que el conductor de la motocicleta ya fue imputado y se encuentra con prisión preventiva, medida dispuesta por el juzgado.

En cuanto al asaltante fallecido, identificado como Fredy Javier Gamarra Figueredo, Segovia reveló que contaba con una orden de captura pendiente por un caso de violencia familiar, emitida en el año 2022.

Además, señaló que mantuvo contacto con la madre del fallecido, quien manifestó que había hablado con su hijo un día antes del hecho y que este ya no residía con ella.

El fiscal reconoció la complejidad del caso, tanto por las circunstancias del hecho como por las víctimas involucradas. “Son situaciones que a veces no te dejan dormir, pero tenemos que hacer nuestro trabajo y buscar la mejor salida jurídica posible”, finalizó en ABC Cardinal.