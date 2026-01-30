Asalto a local de venta de celulares deja dos muertos en Ciudad del Este

El atraco se registró en el local denominado TS Celulares, ubicado sobre la avenida San José, casi Julio César Riquelme, en el barrio Ciudad Nueva de esta capital departamental. Según informó el comisario principal Enrique Velázquez, jefe de la Comisaría 2ª, dos delincuentes a bordo de una motocicleta llegaron al lugar.

Lea mäs: Asalto domiciliario en Fernando de la Mora deja dos muertos

El propietario del comercio, Abner Josías Santacruz, se resistió, lo que desencadenó un intercambio de disparos. En la refriega, la pareja del dueño del local, Fabiola Monserrath Romero, murió en el lugar, mientras que uno de los delincuentes dio unos pasos y cayó abatido en la vereda.

El segundo asaltante, identificado como Arnaldo José Gómez Brizuela (19), abandonó una motocicleta de la marca Kenton e intentó huir a pie, pero fue capturado por agentes policiales a unos 200 metros del lugar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea también: Video: antecedentes de “Pingüi”, el abatido hoy en Fernando de la Mora

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Efectivos policiales están en el lugar para el trabajo técnico y el levantamiento de los cuerpos. Hasta el momento, la identidad del asaltante eliminado no fue revelada.