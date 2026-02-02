Video: disturbios y un detenido por supuestos disparos durante partido Olimpia-Trinidense

En la noche del domingo se registraron incidentes entre aficionados del club Olimpia en el barrio Sajonia de Asunción, que motivaron la intervención de la Policía Nacional y la aprehensión de cinco personas, una de las cuales supuestamente portaba arma de fuego y realizó disparos.

Según comentó a medios de comunicación el subcomisario Blas Espínola, de la Comisaría 2ª de Asunción, el incidente tuvo lugar en una estación de servicios ubicada a una cuadra y media del estadio Defensores del Chaco, donde Olimpia enfrentaba al club Sportivo Trinidense por la tercera fecha del Torneo Apertura de fútbol.

Según el agente policial, el disturbio comenzó antes de que culminara el partido, producto de un enfrentamiento entre hinchas de una facción conocida como “La Pandilla”.

Supuestos disparos

El subcomisario afirmó que agentes policiales intervinieron y se percataron de que uno de los involucrados tenía un arma de fuego. Supuestamente, esa persona realizó disparos contra el personal policial, que solicitó apoyo de uniformados montados y antidisturbios.

El supuesto autor de los disparos y otras cuatro personas fueron aprehendidas.

El subcomisario Espínola afirmó que el incidente no dejó heridos de bala y que tampoco se registraron saqueos o daños a locales en la vía pública.

La Policía informó también que demoró a diez “cuidacoches” que fueron encontrados en las inmediaciones del estadio.