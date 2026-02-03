Caso Melania Monserrat: revisarán medida cautelar del adolescente acusado de feminicidio y abuso sexual

En atención a la gravedad de los hechos (abuso sexual en niños, el cual es imprescriptible, y feminicidio), los agentes fiscales Carlos Germán Ramírez y Laury Rosana Vázquez prevén asistir a la audiencia donde se opondrán al pedido de la defensa pública, el cual sería la libertad del adolescente acusado.

La diligencia se realiza a pedido de la defensa, que insistirá en que el adolescente deje la medida cautelar de prisión preventiva por compurgamiento de la pena mínima.

Los fiscales Ramírez y Vázquez habían presentado acusación en diciembre del 2025 contra el adolescente de 16 años y, por lo tanto, solicitaron que el caso sea elevado a juicio oral por la presunta comisión de los hechos punibles de abuso sexual en niños y feminicidio.

Pese a ello, la defensa intenta que el adolescente afronte su juicio desde su casa.

Antecedentes del caso

Según los antecedentes, el 21 de julio de 2025, a las 11:30, el acusado compartió presuntamente un almuerzo con la víctima en la vivienda de los abuelos maternos de la niña, a donde había sido invitado por la familia.

Los datos investigativos indican que horas después se retiró del lugar y observó desde la vía pública que la menor de 11 años se dirigía a un sitio cercano para jugar con sus hermanos y primos.

En ese contexto, cerca de las 13:00 de ese día, el sindicado siguió e interceptó a la niña, sometiéndola sexualmente en un matorral dentro de un inmueble cercano a la vivienda, a unos 200 metros, en la compañía Isla Saká del distrito de Fulgencio Yegros del departamento de Caazapá.

Posteriormente, la estranguló, causándole la muerte. Seguidamente, el adolescente habría arrastrado el cuerpo unos metros y lo amarró a una planta antes de retirarse prontamente del sitio hacia su casa. Una vecina vio al sospechoso huir del lugar momentos después.