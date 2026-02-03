Policiales
03 de febrero de 2026 - 22:13

Caso Melania Monserrat: revisarán medida cautelar del adolescente acusado de feminicidio y abuso sexual

La Fiscalía y la Policía es entrevistaron con varios testigos como parte de la recreación del asesinato de la niña Melania Monserrat Riveros Dávalos, ocurrido en Fulgencio Yegros, departamento de Caazapá.
La Fiscalía y la Policía es entrevistaron con varios testigos como parte de la recreación del asesinato de la niña Melania Monserrat Riveros Dávalos, ocurrido en Fulgencio Yegros, departamento de Caazapá.

El Juzgado Penal de Adolescencia de Caazapá convocó para mañana, miércoles, a todas las partes, a fin de realizar la audiencia de revisión de medidas cautelares del adolescente de 16 años, acusado del feminicidio de la niña Melania Monserrat Riveros Dávalos (11), ocurrido en junio del año pasado en la localidad de Fulgencio Yegros

Por Osvaldo Cazenave

En atención a la gravedad de los hechos (abuso sexual en niños, el cual es imprescriptible, y feminicidio), los agentes fiscales Carlos Germán Ramírez y Laury Rosana Vázquez prevén asistir a la audiencia donde se opondrán al pedido de la defensa pública, el cual sería la libertad del adolescente acusado.

La diligencia se realiza a pedido de la defensa, que insistirá en que el adolescente deje la medida cautelar de prisión preventiva por compurgamiento de la pena mínima.

Lea más: Piden juicio para adolescente por el feminicidio de Melania Monserrat

Los fiscales Ramírez y Vázquez habían presentado acusación en diciembre del 2025 contra el adolescente de 16 años y, por lo tanto, solicitaron que el caso sea elevado a juicio oral por la presunta comisión de los hechos punibles de abuso sexual en niños y feminicidio.

El deleznable asesinato de la niña de 11 años causó conmoción en Yegros y el departamento de Caazapá.
El deleznable asesinato de la niña de 11 años causó conmoción en Yegros y el departamento de Caazapá.

Pese a ello, la defensa intenta que el adolescente afronte su juicio desde su casa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Antecedentes del caso

Según los antecedentes, el 21 de julio de 2025, a las 11:30, el acusado compartió presuntamente un almuerzo con la víctima en la vivienda de los abuelos maternos de la niña, a donde había sido invitado por la familia.

Lea más: Crimen de Melania: Fiscalía revela últimos avances en la investigación

Los datos investigativos indican que horas después se retiró del lugar y observó desde la vía pública que la menor de 11 años se dirigía a un sitio cercano para jugar con sus hermanos y primos.

En ese contexto, cerca de las 13:00 de ese día, el sindicado siguió e interceptó a la niña, sometiéndola sexualmente en un matorral dentro de un inmueble cercano a la vivienda, a unos 200 metros, en la compañía Isla Saká del distrito de Fulgencio Yegros del departamento de Caazapá.

Posteriormente, la estranguló, causándole la muerte. Seguidamente, el adolescente habría arrastrado el cuerpo unos metros y lo amarró a una planta antes de retirarse prontamente del sitio hacia su casa. Una vecina vio al sospechoso huir del lugar momentos después.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.