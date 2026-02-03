Villarrica: detienen a un hombre que habría golpeado con una varilla a su pareja

La comisario Ninfa Cardozo, jefa de la Comisaría 2da de Villarrica, confirmó la detención de un hombre de 32 años tras haber sido denunciado por una violenta agresión física hacia su pareja.

El sospechoso es César Rodolfo Morel Benítez, quien habría golpeado con una varilla de hierro y puñetazos a su pareja Antonia Cáceres (34). Ambos comparten un hijo de nueve años que habría presenciado el episodio, según precisó la uniformada.

La denuncia a la Policía fue realizada por la cuñada de la víctima luego de que esta se haya refugiado con su hijo en su casa, aunque luego Cáceres también se acercó a la dependencia policial y fue trasladada hasta el Hospital de Villarrica.

“Ella dijo que estaba en su casa y que empezó una discusión con su pareja que agarró una varilla de hierro y le pegó. Todo ocurrió frente a su hijo”, detalló la policía.

Aprehendido con antecedentes

Otro dato que brindó la uniformada es que el aprehendido ya cuenta con antecedentes por violencia familiar en el 2020 y por reducción en el 2022.

“Es muy agresivo; es una persona violenta. (La víctima) dice que siempre le maltrata”, detalló la comisario.

