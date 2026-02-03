Policiales
03 de febrero de 2026 - 17:38

Policía detiene al “Señor de la noche” por presunto narcomenudeo

El detenido es conocido como "el señor de la noche" en la red social TikTok.
El detenido es conocido como "el señor de la noche" en la red social TikTok.

La Policía Nacional reportó este jueves la detención de un hombre conocido en redes sociales como el “Señor de la noche”. Según las sospechas, el influencer se dedicaría al narcomenudeo.

Por ABC Color

Este martes, la Policía detuvo en la vía pública a Mario Raúl Guerreño Galeano (37) en el barrio San Pablo de Asunción. El hombre es conocido el “Señor de la noche” al ser este su alias en la red social TikTok, plataforma en la que cuenta con más de 134.000 seguidores.

Según el comisario Héctor Molinas, del Departamento de Crimen Organizado, el detenido sería un “influencer” que lideraría una estructura de narcomenudeo entre el departamento Central y también Cordillera.

Asímismo, mencionó que el procedimiento se dio por una trasgresión a la Ley 1340 que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas.

“Prácticamente era un líder en esa zona de distribución; hacía presumir lujos a través de sus páginas. Incrementó su patrimonio a través de la comercialización de estupefacientes”, detalló.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: MNP revela cuántas personas están privadas de libertad en Paraguay

Evidencias incautadas

Entre las evidencias incautadas se encuentra un vehículo Hyundai, modelo Creta, con chapa AASP 418, al igual que un celular Samsung Galaxy S22 Ultra y otro de la marca Honor.

El vehículo que fue incautado durante el procedimiento.
El vehículo que fue incautado durante el procedimiento.

Otro dato que precisó el jefe policial es que el sospechoso habría comercializado crack, cocaína y presumiblemente también otras sustancias.

Lea más: Atrapan a presuntos miembros del Comando Vermelho en Capitán Bado