Policía detiene al “Señor de la noche” por presunto narcomenudeo

Este martes, la Policía detuvo en la vía pública a Mario Raúl Guerreño Galeano (37) en el barrio San Pablo de Asunción. El hombre es conocido el “Señor de la noche” al ser este su alias en la red social TikTok, plataforma en la que cuenta con más de 134.000 seguidores.

Según el comisario Héctor Molinas, del Departamento de Crimen Organizado, el detenido sería un “influencer” que lideraría una estructura de narcomenudeo entre el departamento Central y también Cordillera.

Asímismo, mencionó que el procedimiento se dio por una trasgresión a la Ley 1340 que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas.

“Prácticamente era un líder en esa zona de distribución; hacía presumir lujos a través de sus páginas. Incrementó su patrimonio a través de la comercialización de estupefacientes”, detalló.

Evidencias incautadas

Entre las evidencias incautadas se encuentra un vehículo Hyundai, modelo Creta, con chapa AASP 418, al igual que un celular Samsung Galaxy S22 Ultra y otro de la marca Honor.

Otro dato que precisó el jefe policial es que el sospechoso habría comercializado crack, cocaína y presumiblemente también otras sustancias.

