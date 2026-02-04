Presunto asaltante murió atropellado y otro quedó en grave estado

El suceso se produjo el martes aproximadamente a las 18:30, en la vía pública sobre la ruta departamental 004, en el trayecto que une la colonia Luz Bella con Barrio San Pedro, del municipio de Guayaybí, distante a unos 15 kilómetros del casco urbano de esta jurisdicción, en una zona despoblada.

En el intento de robo, murió arrollada una de las personas que se desplazaban en una motocicleta de la marca Taiga, 150 cc, color negro, con su acompañante, quien sufrió graves heridas en el cuerpo a consecuencia del atropellamiento y fue trasladado hasta el hospital distrital de San Estanislao.

Del lugar del hecho, los intervinientes rescataron una pistola 9 mm, que según los datos preliminares utilizaron los malvivientes para perpetrar el asalto fallido.

Los sobrevivientes del ataque fueron identificados como Pedro Adalberto Ortega Duarte, de 27 años, y Juan Eduardo Paredes González, mayor de edad, domiciliados en la colonia Santo Domingo, ciudad de Liberación, empleados de la firma Villagra Comercial de la misma ciudad, quienes se desplazaban a bordo de un camión de mediano porte de la marca Mercedes Benz, color blanco, utilizado para la distribución de mercadería a los clientes de la zona.

Conforme a los datos que manejan los investigadores, el caso ocurrió cuando los ocupantes de la motocicleta salieron al paso del camión repartidor, realizando disparos con un arma corta hacia el neumático delantero con la intención de detenerlo; momento en que el conductor aceleró la marcha, produciendo el choque con el biciclo y a los dos desconocidos que estaban detrás de la motocicleta.

Sin identificación

Según informe de la Comisaría Nº 20ª de Barrio San Pedro, hasta el momento no se cuenta con la identidad del fallecido y su acompañante que se encuentra internado en el hospital distrital de Santaní, en delicado estado de salud.