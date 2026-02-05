Controlan principio de incendio en sede de la Universidad Columbia

Según los datos recabados, el incendio se inició ya en horas de la noche a causa de los chispazos producidos por el compresor de aire, posiblemente por sobrecalentamiento.
Al observar la humareda que emanaba desde el lugar del siniestro, los moradores del edificio “Monumental”, que se encuentra frente mismo a la casa de estudios, activaron de inmediato el protocolo de emergencia establecido.
Una vez notificados del siniestro, acudieron al sitio con sus carros hidrantes bomberos voluntarios que tienen su cuartel debajo del viaducto de Eusebio Ayala, además de efectivos policiales de la Comisaría 3ª de Asunción, quienes tuvieron a su cargo el desvío del tránsito vehicular.
“En el lugar funcionan aulas de grado y posgrado de la Universidad Columbia”, refirió una fuente consultada sobre la situación.
Los bomberos sofocaron el fuego luego de varios minutos de trabajo y, una vez concluida su labor, se retiraron del lugar.
Los peritos realizarán una inspección para determinar el origen del fuego, que posiblemente se debió al sobrecalentamiento del compresor de aire acondicionado.