05 de febrero de 2026 - 22:05

Controlan principio de incendio en sede de la Universidad Columbia

Los bomberos lograron sofocar el fuego producido por el estallido de un comprensor de aire en la sede central de la Universidad Privada Columbia, en el microcentro capitalino.
Un principio de incendio se desató esta noche en la casa matriz de la Universidad Privada Columbia, ubicada sobre 25 de Mayo esquina Antequera del microcentro de la capital. El fuego se inició a raíz de chispazos producidos por un compresor de aire y fue controlado al instante por los bomberos.

Por Osvaldo Cazenave

Según los datos recabados, el incendio se inició ya en horas de la noche a causa de los chispazos producidos por el compresor de aire, posiblemente por sobrecalentamiento.

El siniestro se originó por los chispazos producidos por el sobrecalentamiento de un compresor del acondicionador de aire.
Al observar la humareda que emanaba desde el lugar del siniestro, los moradores del edificio “Monumental”, que se encuentra frente mismo a la casa de estudios, activaron de inmediato el protocolo de emergencia establecido.

Una vez notificados del siniestro, acudieron al sitio con sus carros hidrantes bomberos voluntarios que tienen su cuartel debajo del viaducto de Eusebio Ayala, además de efectivos policiales de la Comisaría 3ª de Asunción, quienes tuvieron a su cargo el desvío del tránsito vehicular.

“En el lugar funcionan aulas de grado y posgrado de la Universidad Columbia”, refirió una fuente consultada sobre la situación.

Los bomberos sofocaron el fuego luego de varios minutos de trabajo y, una vez concluida su labor, se retiraron del lugar.

Los peritos realizarán una inspección para determinar el origen del fuego, que posiblemente se debió al sobrecalentamiento del compresor de aire acondicionado.