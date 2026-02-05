Hurto de armas en penal de PJC: tres guardiacárceles imputados van a prisión y uno a su casa

Tres de los cuatro agentes penitenciarios procesados penalmente por el robo de cinco pistolas de la armería de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero fueron remitidos a prisión por decisión del juez penal de garantías Martín Areco.

Los afectados por la medida más gravosa son José Asunción Figueredo Vera, Celso Romei Quevedo Añazco y Eugenio Odilón Silva Vázquez, quienes deberán afrontar el proceso penal, recluidos en alguna dependencia de la Dirección de Institutos Penales donde se garantice la integridad física de los mismos, según Areco.

En cuanto al cuarto procesado, identificado como Venancio González Cáceres, el magistrado optó por concederle prisión domiciliaria, teniendo en cuenta que tiene arraigo y presentó como fianza real un automóvil cuyo valor es de G. 50 millones, según explicó el mismo.

Por qué las medidas diferentes a los procesados?

El juez penal de garantías de Pedro Juan Caballero, Martín Areco, justificó su decisión de enviar a prisión a 3 y 1 a su casa. En ese sentido indicó que a diferencia de los otros 3, Venancio González Cáceres, sí pudo presentar elementos que demostraron su arraigo y una fianza real consistente en un automóvil cuyo valor es de G. 50 millones.

El mismo agregó que en el caso de José Asunción Figueredo Vera, no se pudo aplicar la medida menos gravosa pese a que presentó arraigo, teniendo en cuenta que no ofreció fianza suficiente y que se trataría del partícipe de mayor responsabilidad en el hecho investigado.

“De la imputación fiscal resulta la responsabilidad penal más elevada con relación al mismo en consideración de que era el encargado de la comandancia donde estaban guardadas las armas”, puntualizó Areco sobre Figueredo.

Todos los procesados están sindicados como sospechosos de la desaparición de 5 pistolas, propiedad de la Penitenciaría Regional de esta ciudad.