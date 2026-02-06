Caen presuntos mafiosos que traficaban drogas y armas al Brasil

Los sospechosos aparentemente estaban enviando al vecino país drogas, armas y municiones ocultos en doble fondo de vehículos robados, que ellos acondicionaban en el sito donde fueron sorprendidos por los efectivos del departamento de Control de Automotores.

Los detenidos se identificaron como Robinson André Honorato Munuera (49) y Jodenir Gomes Rosas (61), ambos ciudadanos brasileños con y con varios antecedentes cada uno. En poder de ambos fueron encontrados un poco más de dos kilos de marihuana, una pistola calibre 9mm., con sus cargadores y proyectiles, tres motocicletas y al menos partes de 13 vehículos, automóviles desarmados y en proceso de acondicionamiento para ser dotados de compartimientos secretos, según la Policía.

Aparentemente, todos los vehículos encontrados en el lugar fueron robados en el vecino país, sin embargo, un grupo de agentes de Control de Automotores quedó en el sitio para verificar minuciosamente todo el material hallado en el lugar.

Igualmente, las identidades de los detenidos serán verificadas por agentes de Interpol y la Policía Civil, dedbido a que existen sospechas de que podrían ser falsos.

Sin tiempo de reaccionar

Las actividades de ambos sospechosos fueron detectados por agentes de Inteligencia de Control de Automotores, quienes comenzaron a vigilar la propiedad que estaban usando como base de operaciones.

Luego de confirmar las sospechas, los uniformados irrumpieron al sitio en la madrugada dehoy con el acompañamiento de la agente fiscal Rossana Coronel. Tanto Honorato como Gomes fueron sorprendidos y reducidos en la cama, ni siquiera tuvieron tiempo para reaccionar, de acuerdo con lo informado por la Policia,.