Principio de incendio en el Mades fue controlado sin mayores daños

El capitán Gabriel Alcaraz, vicepresidente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), informó que el principio de incendio se produjo en la zona de sanitarios del edificio y fue detectado de manera inmediata gracias al sistema de alarmas instalado en todo el inmueble.

Ante la alerta, desde la central de emergencias se dispuso el envío de tres cuarteles de bomberos, atendiendo a las dimensiones del edificio y a las posibles complicaciones estructurales que pueden presentarse en este tipo de situaciones.

Origen eléctrico en el entretecho

Según explicó Alcaraz, el foco se localizó en un sanitario, específicamente en el espacio del entretecho, entre el cielo raso y la estructura del techo, donde existen cableados y componentes del sistema de prevención contra incendios. “Observamos rápidamente rastros que indican un origen eléctrico”, señaló.

Sistema de seguridad funcionó correctamente

El aviso de emergencia fue dado pese a que no había funcionarios administrativos en el sector afectado, ya que el edificio cuenta con personal de seguridad fijo las 24 horas y un sistema de monitoreo permanente. Además, en el lugar se encontraban guardaparques que participaban de reuniones operativas y también colaboraron en la primera respuesta.

No hubo daños mayores

El capitán Alcaraz destacó que el incidente no pasó a mayores y solo quedaron rastros del principio de incendio. Explicó que, al tratarse de un sanitario, no existían materiales altamente combustibles en el área. Sin embargo, advirtió que el escenario habría sido distinto si el foco se originaba en sectores con papelería, muebles u otros elementos propios de oficinas administrativas.