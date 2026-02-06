Video: avión irregular escapa de Super Tucano pese a tiros de advertencia

Aeronaves Super Tucano de la Fuerza Aérea Paraguaya interceptaron este viernes una aeronave Cessna 206 con matrícula boliviana que ingresó al espacio aéreo nacional sin autorización. Este operativo de control aéreo se realizó cerca de las 11:00 de la mañana cerca de la frontera con Brasil.

El comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya, Julio Rubén Fullaondo, explicó que dos aeronaves realizaron tareas de inteligencia, seguimiento e interceptación con el objetivo de obligar al avión irregular a aterrizar y permitir la intervención del equipo táctico en tierra.

Según detalló, la aeronave interceptada se dirigió hacia la zona de Saltos del Guairá y Capitán Bado y, al aproximarse a unos 50 kilómetros de la frontera, se presumió que intentaría cruzar hacia territorio brasileño.

Reportó que, ante la falta de respuesta a las comunicaciones y a las órdenes de aterrizaje, se autorizó la ejecución de tiros de advertencia.

Aeronave realizó aterrizaje forzoso y huida

Tras los disparos, la aeronave voló a muy baja altura y aterrizó en un camino vecinal de la zona de Capitán Bado, a unos 15 kilómetros del casco urbano. En ese punto, dos vehículos se aproximaron al lugar. Ante esta situación, desde el Super Tucano realizaron tiros de amedrentamiento al suelo.

De acuerdo con el reporte, los vehículos se retiraron de inmediato y la aeronave, sin apagar motores, volvió a despegar en menos de dos minutos. Durante la huida se efectuaron nuevos disparos de advertencia, sin lograr que la nave aterrizara. Posteriormente, la aeronave ingresó a territorio boliviano.

Los Super Tucano adquiridos por el Gobierno solo pueden realizar disparos de advertencia, pues la legislación paraguaya impide que los aviones militares derriben aviones presuntamente narcos.

No hay información sobre la aeronave

El comandante Fullaondo confirmó que se activaron los canales de comunicación con Brasil y Bolivia debido a la cercanía con las fronteras. Hasta el momento, no se cuenta con información oficial sobre una eventual interceptación posterior en territorio boliviano.

Asimismo, señaló que se activó el equipo táctico del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), aunque no se logró localizar a los ocupantes ni a los vehículos involucrados.

Las autoridades presumen que la aeronave tenía la intención de descargar algún tipo de carga ilícita.

La investigación del caso quedó a cargo del Ministerio Público. Desde la Fuerza Aérea destacaron que el operativo demuestra una presencia y control permanente del espacio aéreo nacional, como parte de la estrategia para combatir vuelos ilegales. “El territorio aéreo paraguayo ya no es una zona libre”, sentenció Fullaondo.