Avioneta interceptada por la FAP: así fue el operativo aéreo

El pasado sábado, un avión caza Super Tucano de la Fuerza Aérea Paraguaya interceptó sobre el norte del departamento de Concepción una avioneta con matrícula boliviana que había ingresado al espacio aéreo de Paraguay de manera clandestina.

Al verse perseguida por el caza paraguayo, la avioneta huyó a territorio brasileño, donde se vio obligada a aterrizar. Autoridades policiales de Brasil hallaron la aeronave y una carga de pasta base de cocaína en su interior.

En una conferencia de prensa este lunes, el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, y el comandante de la Fuerza Aérea, general Julio Fullaondo, dieron detalles del operativo de intercepción.

El general Fullaondo relató que uno de los radares móviles de la Fuerza Aérea detectó una aeronave sin plan de vuelo registrado sobre el norte de Concepción alrededor de las 13:45 del sábado.

Un caza Super Tucano que ya estaba en el aire en la zona realizando patrullaje interceptó poco después a la aeronave, que realizó un “giro brusco” con dirección a la frontera con Brasil.

El caza siguió a la avioneta por un periodo de nueve minutos, hasta que el vuelo clandestino entró a espacio aéreo brasileño. Las autoridades paraguayas informaron a sus pares de Brasil, aunque la baja altitud a la que volaba la avioneta impidió que los radares brasileños la detectaran al ingresar a su territorio.

Avioneta fue hallada en Brasil

Sin embargo, la avioneta se vio obligada a aterrizar poco después de haber entrado a Brasil, presumiblemente al haberse quedado sin combustible. La Policía Militar brasileña halló la aeronave en tierra poco después e incautó alrededor de 450 kilogramos de pasta base de cocaína que transportaba.

El general Fullaondo comentó que autoridades bolivianas reportaron que la matrícula de la aeronave “sería falsa”.

El ministro Rachid, por su parte, explicó que avionetas vinculadas al narcotráfico suelen cargar “combustible justo” para llegar a pistas en Paraguay, donde suelen aterrizar, por lo que la intercepción de la avioneta por parte del caza de la Fuerza Aérea aseguró que la aeronave clandestina tuviera que aterrizar de emergencia en Brasil.

“No podía terminar de otra forma”, subrayó.

El titular de la Senad añadió que, si la aeronave aterrizaba en Concepción, iba a ser interceptada en tierra por personal antidrogas que ya estaba desplegado en la zona.