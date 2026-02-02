Paraguay advierte que aplicará “fuego de amedrentamiento” contra narcoavionetas

El ministro Óscar González brindó detalles del operativo que se registró el sábado, pasado el mediodía, cuando una aeronave de vuelo irregular fue detectada por los sistemas de vigilancia. Aseguró que, de inmediato, un avión Super Tucano realizó la interceptación correspondiente y el “hostigamiento aéreo”.

Como consecuencia del seguimiento, la avioneta realizó un giro de emergencia, se internó en espacio aéreo brasileño y tuvo que aterrizar por falta de combustible. “A consecuencia de la operación de seguimiento que le hizo nuestra aeronave Super Tucano, tuvo que aterrizar”, aseguró.

No obstante, confirmó que estuvieron a punto de realizar fuego de amedrentamiento.

“Cuando se aprestaba el piloto del avión Súper Tucano a realizar los primeros fuegos de amedrentamiento, es que la avioneta rápidamente se internó en territorio y espacio aéreo brasilero, y en esa parte ya nosotros de ninguna manera podíamos haber intervenido”, señaló.

Ante la consulta de si llegaron a abrir fuego, respondió: ”No, por esta vez no. Pero estamos decididos a hacerlo en la próxima oportunidad“.

Según el ministro, los datos de inteligencia presumen que la aeronave tenía como destino Paraguay. La operación fue coordinada con la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), cuyos agentes ya se encontraban en la zona.

Coordinación internacional e incautación de drogas

El titular de Defensa indicó que la información fue comunicada a la Policía Federal de Brasil, que logró llegar al lugar e incautar el cargamento. “Lastimosamente, los tripulantes tuvieron tiempo para huir, pero por lo menos fueron incautadas las bolsas con las drogas”, señaló.

En cuanto al procedimiento legal, González sostuvo que el caso corresponde a las autoridades brasileñas. “La territorialidad de las leyes en este caso va a prevalecer. El aterrizaje de emergencia se produjo en Brasil y corresponde que las autoridades administrativas y judiciales de ese país se hagan cargo”, explicó.

Mayor control aéreo

En otro momento, el ministro detalló que durante la interdicción se utilizaron señales propias de la aviación que todo piloto debe conocer, pero que no hubo respuesta por parte del piloto de la aeronave irregular.

Aseguró que las operaciones de inteligencia y reconocimiento no se detienen y se realizan en distintas zonas del país, seleccionadas en base a información de inteligencia de la Senad, el Batallón de Inteligencia Militar y la Policía Nacional.

“Nosotros no estamos descansando. No tenemos pausa en nuestras operaciones de inteligencia y reconocimiento”, afirmó, al tiempo de señalar que, aunque aún no están satisfechos con los resultados, existen razones para el optimismo y se prevé el fortalecimiento de los medios disponibles.