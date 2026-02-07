Policiales
07 de febrero de 2026 - 14:36

Reportan un gran incendio cerca del Puente Héroes del Chaco

Varias unidades colaboran para combatir un incendio de grandes proporciones en la zona del Puente Héroes del Chaco este sábado.
Unos 100 militares de varias dependencias colaboran con las tareas de combate contra tres focos de incendio forestal en las cercanías del Puente Héroes del Chaco, distrito de Nueva Asunción. También un helicóptero es utilizado para el combate.

Por ABC Color

Grandes extensiones de pastizales se incendian este sábado en las cercanías del Puente Héroes del Chaco. Desde el Ministerio de Defensa Nacional informaron que varias unidades realizan tareas de combate y extinción.

Hay al menos tres focos de incendio forestal y en el sitio se encuentran 100 efectivos militares del Ejército, la Armada, el Comando Logístico y la Fuerza Aérea.

Además, en el lugar se cuenta con el apoyo de un helicóptero UH1H equipado con el sistema “Bambi Bucket” para combatir las llamas que se expanden.

Las llamas se propagan con rapidez debido a la sequía y el calor de más de 35 grados este sábado.

Actualmente, se encuentra vigente un aviso meteorológico por lluvias, pero estas se concentran hacia el norte y este de la región Oriental y el centro de la Occidental. No se anuncian aún temporales en la zona de Nueva Asunción.

Los incendios forestales han ido en aumento en las últimas semanas, en Paraguay y en la región. Desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay instan a evitar quemas y piden mucha conciencia a la hora de acampar y pasar por zonas boscosas, pastizales o áreas protegidas.