Reportan un gran incendio cerca del Puente Héroes del Chaco

Grandes extensiones de pastizales se incendian este sábado en las cercanías del Puente Héroes del Chaco. Desde el Ministerio de Defensa Nacional informaron que varias unidades realizan tareas de combate y extinción.

Hay al menos tres focos de incendio forestal y en el sitio se encuentran 100 efectivos militares del Ejército, la Armada, el Comando Logístico y la Fuerza Aérea.

Además, en el lugar se cuenta con el apoyo de un helicóptero UH1H equipado con el sistema “Bambi Bucket” para combatir las llamas que se expanden.

Las llamas se propagan con rapidez debido a la sequía y el calor de más de 35 grados este sábado.

Actualmente, se encuentra vigente un aviso meteorológico por lluvias, pero estas se concentran hacia el norte y este de la región Oriental y el centro de la Occidental. No se anuncian aún temporales en la zona de Nueva Asunción.

Los incendios forestales han ido en aumento en las últimas semanas, en Paraguay y en la región. Desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay instan a evitar quemas y piden mucha conciencia a la hora de acampar y pasar por zonas boscosas, pastizales o áreas protegidas.