06 de febrero de 2026 - 19:02

Infona revela cantidad de fuegos activos y transfronterizos que se registran hoy

Imagen ilustrativa: combate al fuego ayer en Villa Hayes. Ministerio de Defensa de Paraguay

El Instituto Forestal Nacional (Infona) reportó la cantidad de fuegos activos, al igual que transfronterizos, que se registran este viernes. El departamento con más incendios activos es Boquerón.

Por ABC Color

Con las altas temperaturas y luego del incendio de gran magnitud que se registró ayer en zona de Villa Hayes, hoy el Infona dio a conocer datos sobre los fuegos activos y transfronterizos que se registran hoy.

Hasta el último reporte por parte de la institución hay 37 fuegos activos y 17 transfronterizos. La mayor cantidad de fuegos activos se encuentra en el departamento de Boquerón (17), seguido de Presidente Hayes (7) y Alto Paraguay (7).

Cantidad de fuegos activos este viernes, según Infona.

En Canindeyú hay dos fuegos activos y en Caaguazú, San Pedro, Concepción y Amambay, uno en cada territorio.

Focos de calor: ¿qué son?

Según el Infona, los focos de calor son puntos en la superficie de la tierra detectados por satélites debido a un aumento significativo en la temperatura o la emisión de calor en relación con su entorno circundante, pero no corresponden a fuegos o incendios en sí.

