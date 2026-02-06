Infona revela cantidad de fuegos activos y transfronterizos que se registran hoy

Con las altas temperaturas y luego del incendio de gran magnitud que se registró ayer en zona de Villa Hayes, hoy el Infona dio a conocer datos sobre los fuegos activos y transfronterizos que se registran hoy.

Hasta el último reporte por parte de la institución hay 37 fuegos activos y 17 transfronterizos. La mayor cantidad de fuegos activos se encuentra en el departamento de Boquerón (17), seguido de Presidente Hayes (7) y Alto Paraguay (7).

En Canindeyú hay dos fuegos activos y en Caaguazú, San Pedro, Concepción y Amambay, uno en cada territorio.

Focos de calor: ¿qué son?

Según el Infona, los focos de calor son puntos en la superficie de la tierra detectados por satélites debido a un aumento significativo en la temperatura o la emisión de calor en relación con su entorno circundante, pero no corresponden a fuegos o incendios en sí.

