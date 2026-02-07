PJC: solo uno de los cuatro guardiacárceles imputados por el hurto de armas del penal seguirá preso

Tras una audiencia de revisión de medidas cautelares a pedido de los defensores técnicos de los tres guardiacárceles que contaban con prisión preventiva en el marco de la investigación por el hecho punible de hurto especialmente grave, relacionada con la desaparición de cinco pistolas de la armería de la Penitenciaría Regional de esta ciudad, el juez penal de Garantías de Pedro Juan Caballero, Martín Areco, resolvió este sábado, dar lugar a la petición de dos de ellos y dispuso arresto domiciliario para ambos.

La medida favorable afecta a Eugenio Odilón Silva Vázquez, representado por el abogado Felipe Reyes, y Celso Romei Quevedo Añazco, representado por el abogado Jaime García.

Ambos imputados demostraron arraigo y plantearon fianza suficiente para responder el proceso penal en libertad, según explicaron sus defensores y tuvo en consideración el magistrado para resolver una medida distinta a la resuelta inicialmente en el marco de la acción penal llevada adelante por el fiscal Andrés Cantaluppi.

Uno de los procesados no tuvo la misma suerte y deberá seguir en prisión, según decidió el juez.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El “armero” seguirá en prisión

El agente penitenciario José Asunción Figueredo Vera, imputado por el hurto de cinco pistolas de la cárcel regional de Pedro Juan Caballero, también había solicitado a través de los abogados Fabio Aguilar e Ivo Lezcano, la “suspensión de la ejecución de la prisión preventiva” y por ende la posibilidad de responder el proceso con la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, sin embargo, dicha petición no prosperó, pese a que el imputado también presentó fianza y justificó arraigo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Es decir, Figueredo deberá permanecer en prisión mientras los otros procesados podrán estar en sus casas.

En la noche en que desaparecieron las pistolas, Figueredo se desempeñaba como “armero”, es decir, era el principal responsable de la custodia de la armería del penal.

Dicha condición fue determinante para que el juez no le otorgue arresto domiciliario, como sí lo hizo con los otros procesados.

En ese sentido, una parte de la resolución señala que Figueredo era el “Comandante de la armería”; además, puntualiza “movimientos que el mismo realizó entre las 19:48 y 21:13 (del día del hecho) entrando y saliendo a la armería siempre con un bolsoncito en mano, circunstancia que llama la atención”.

Lea más: PJC: Infructuosa requisa en cárcel regional en busca de armas robadas

El pasado 31 de enero en horas de la noche, se reportó la desaparición de cinco pistolas de la armería de la cárcel de Pedro Juan Caballero. La situación derivó en la intervención del penal y la imputación de cuatro guardiacárceles entre los que uno solo seguirá en prisión.