Terror en MRA: denuncian a candidato a intendente por presunta persecución y ataque armado

Lo que comenzó como un trayecto familiar habitual terminó en una pesadilla de persecución y violencia extrema en las calles de Mariano Roque Alonso. Fue detenido un candidato a intendente.

Según consta en la Denuncia N° 1629/2026 de la Comisaría 10ª, una familia fue blanco de un ataque coordinado por varios vehículos que culminó en amenazas de muerte y daños materiales.

Una emboscada coordinada, denuncian

El incidente, que ya está en manos del Ministerio Público, ocurrió este sábado. La víctima, Derlis Darío Arguello Da Silva (44), relató ante las autoridades cómo fue interceptado mientras conducía su camioneta Kia Sportage.

La secuencia de los hechos parece extraída de una película de acción:

La intercepción : dos vehículos Toyota (modelos Vitz y Belta) intentaron cerrarle el paso de manera agresiva.

La embestida : al intentar escapar por una calle paralela, Arguello fue colisionado intencionalmente por un tercer vehículo, un Hyundai Accent.

Amenaza de muerte: el conductor del Hyundai fue identificado como Milcíades Aveiro, alias “Ralo”, quien, según la denuncia, descendió del rodado y apuntó directamente al denunciante con un arma de fuego.

Asedio en el domicilio particular

Tras el altercado inicial, el grupo de atacantes se trasladó hasta la vivienda de la víctima. Allí, los sospechosos intentaron ingresar por la fuerza a la propiedad.

Al no lograr entrar, descargaron su furia contra un automóvil de lujo (marca BMW) estacionado en el lugar, rompiendo faros y pinchando los neumáticos antes de darse a la fuga ante la llegada del Grupo Lince.

“Hago responsable a Milcíades Aveiro por cualquier atentado contra mi integridad física o la de mi familia”, sentenció Arguello en su declaración oficial ante la Comisaría de la zona.