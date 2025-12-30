Video: motociclistas intentaron huir de barrera policial y terminaron detenidos tras persecución

Agentes de la Comisaría 11ª de Capitán Miranda informaron sobre la aprehensión de dos hombres tras una larga persecución realizada durante la madrugada del lunes. Los mismos fueron identificados como Fabio Miguel Paiva (32) y Roque Abel Paiva Ferreira (37).

Los mismos terminaron detenidos por disposición de la agente fiscal de turno, Lorena Castelvi, por el supuesto hecho de resistencia. Además, ordenó la incautación de una motocicleta en la que se movilizaban, que sería de la marca Star SK 150 cc, color rojo, con matrícula 254 NBK.

Según el informe policial, los mismos no detuvieron la marcha en una barrera de control policial que se realizaba este lunes, a las 2:00, en el kilómetro 18 de la ruta PY06, lo que desencadenó una persecución. Además, habrían rebasado un segundo control que se realizaba en el Puente Santa María de Encarnación, sobre la misma ruta.

Los intervinientes indicaron que, tras llegar al microcentro de la ciudad, continuaron su escape en contramano por la calle Honorio González, hasta la avenida Japón. Posteriormente, tomaron la calle Río Aquidabán, sitio en el que cayeron al pavimento durante una maniobra de giro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Posteriormente, cuando intentaron aprehenderlos, uno de ellos forcejeó con uno de los intervinientes e intentó despojarlo de su arma reglamentaria, según el informe policial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Video: motociclistas asaltan estación de servicios en Obligado

Motivo de la huida

Los efectivos de las comisarías involucradas en el operativo constataron que ambos poseen medidas cautelares. En el caso de Fabio Paiva (32), cuenta con prohibición de portar armas, debido a una causa por posesión y tráfico de estupefacientes del año 2017.

Entretanto, Roque Paiva Ferreira (37) cuenta con prohibición de salir del país, de portar armas y de consumir bebidas alcohólicas, por una causa de producción de riesgos comunes del año 2021.

Los investigadores presumen que la situación judicial de los mismos fue lo que motivó el intento de huida de las barreras policiales. Los mismos fueron derivados al Hospital Regional de Encarnación para que sus heridas sean tratadas y, posteriormente, puestos a disposición de la agente fiscal de turno.