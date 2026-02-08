Bomberos controlan incendio en edificio contiguo a Registros Públicos en Asunción

Un incendio registrado en la noche del sábado movilizó a varias compañías de bomberos voluntarios en Asunción, tras el reporte de que un depósito comercial dedicado a la venta y reparación de equipos refrigerantes era consumido por las llamas.

El local siniestrado se encuentra al lado de la Dirección General de los Registros Públicos, lo que generó preocupación por el riesgo de propagación.

Diego Arrúa, bombero interviniente, explicó que el fuego se inició dentro de un depósito, donde se almacenaban radiadores, materiales de cobre, refrigerantes para vehículos y el hogar, además de cilindros de oxígeno industrial y gas licuado de petróleo. Estas condiciones provocaron la liberación de calor y el riesgo constante de explosiones.

Según detalló, la alerta se recibió alrededor de las 20:10 del sábado, momento en que las llamas ya estaban consumiendo parte del edificio. “Cuando llegamos, el local estaba completamente tomado por el fuego. El trabajo fue defensivo, enfocado en evitar que el incendio alcance Registros Públicos y otros locales, como una cooperativa cercana”, señaló.

Más de 30 móviles trabajando en el operativo de control

En el lugar trabajaron más de 30 móviles, entre camiones cisterna y vehículos con escaleras hidráulicas, que permitieron combatir el fuego tanto desde tierra como desde altura.

La intervención se extendió durante varias horas. También se requirió de un importante despliegue logístico para el abastecimiento de agua y el control de focos.

Durante la madrugada del domingo se registraron pequeñas reactivaciones del fuego, producto de la acumulación de materiales combustibles dentro del depósito. Estas situaciones fueron controladas rápidamente por los bomberos, quienes permanecieron en la zona.

No se sabe origen del incendio

Arrúa indicó que el origen del incendio aún no pudo ser determinado. Peritos especializados trabajaron en el sitio, pero la magnitud del daño y la alta temperatura alcanzada dificultan establecer con precisión la causa del siniestro. Afortunadamente, al momento del incendio el local se encontraba cerrado y no había personas en su interior, por lo que no se reportaron víctimas.