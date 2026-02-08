Buscan a un hombre desaparecido en Alto Paraguay

La Policía Nacional solicita la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de Bonifacio Lugo, de 54 años de edad, quien se encuentra desaparecido desde el 6 de febrero de este año.

La última vez que se lo vio fue en el Puerto del retiro El Triunfo en horas de la noche. Este sitio está ubicado dentro de la Estancia Seis Par, a unos 65 kilómetros de la localidad de San Carlos, del departamento de Alto Paraguay.

Don Bonifacio es de contextura física robusta y cutis moreno. En cuanto a la vestimenta que traía en ese momento, los denunciantes no la pudieron precisar.

Ante cualquier información, contactar con el Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas al 130 o al 911 de la Policía Nacional del Paraguay.

