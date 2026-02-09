Agredió a su concubina, se apoderó de su auto y lo quemó en Capitán Meza

Agentes de la Comisaría 23ª de Capitán Meza intervinieron ante una denuncia de agresión y apropiación, en la que la víctima señaló a su pareja como supuesto autor.

El hecho de violencia familiar habría ocurrido en la mañana de este domingo 8 de febrero, en la compañía Km 24 del distrito de Capitán Meza, departamento de Itapúa.

El denunciado fue identificado como Carmelo Fabián Martínez Ojeda (31), quien posee otras tres órdenes de captura vigentes por violencia familiar. Según los registros de la Policía, se trataría del cuarto caso que se le sindica, por parejas diferentes.

Presumen que el hombre huyó de la Policía en una zona boscosa de Edelira’i, en el mismo distrito, en cercanías de la propiedad de sus padres, que se encuentra a escasos metros del río Paraná.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Cuatro detenidos en Tomás Romero Pereira por amenaza y transgresión a la Ley de Armas

Quemó el auto de su concubina

La víctima relató que cerca del mediodía, luego de una discusión que tuvo con el hombre, según detalló a los uniformados, actuó con violencia física hacia ella.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En esta ocasión, luego de agredirla y amenazarla de muerte, el hombre tomó su automóvil y huyó con él. Se trata de un Toyota Ractis de color gris, sin chapa, propiedad de la mujer.

Los intervinientes fueron a buscar al supuesto agresor hasta la casa de su padre, el señor Onofre Martínez, quien los recibió en su residencia. El señor indicó que desconocía el paradero de su hijo, pero mientras continuaban en el lugar, escucharon una explosión a unos 150 metros del sitio.

Verificaron la zona y hallaron el rodado de la víctima incinerado en el lugar. Presumen que fue Carmelo el autor y que posteriormente se fugó en esa zona boscosa. Los intervinientes realizan un operativo de búsqueda en conjunto con las comisarías aledañas.