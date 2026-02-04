Cuatro detenidos en Tomás Romero Pereira por amenaza y transgresión a la Ley de Armas

La Policía Nacional informó sobre la detención de cuatro hombres en el distrito de Tomás Romero Pereira, a quienes se sindica por los supuestos hechos de amenaza de muerte, exposición al peligro en el tránsito terrestre y transgresión a la Ley 7411 de armas. Los mismos fueron abordados tras un rastrillaje en el Kilómetro 126 de la ruta PY06.

Los detenidos fueron identificados como Alberto Martínez Frétez (43), Ignacio Osorio Parodi (33), Patricio Ramón Villagra Aquino (41) y Armando Javier Algarín Delvalle (19). Según el informe policial, los mismos fijan residencia en el barrio San Baltázar del mismo distrito.

En poder de los mismos se incautaron un automóvil tipo Toyota Premio, de color blanco, con matrícula CEZ 846; una escopeta sin marca y de dudosa procedencia; cuchillos; cervezas y un armadillo silvestre, posiblemente cazado recientemente.

Los sindicados fueron detenidos por disposición del agente fiscal de turno, Walter Castro, quien además ordenó que lo incautado quede a disposición de su unidad fiscal.

El hecho investigado

Los intervinientes de la comisaría local afirmaron que recibieron una denuncia de parte de la propietaria de una bodega, ubicada en el lugar denominado km 47 del distrito. Según detalló la víctima, estos hombres se encontraban hostigando y amenazando con un arma de fuego a los clientes y trabajadores del lugar.

Los mismos, al percatarse de que avisaron a la Policía, se fueron del lugar. Posteriormente, tras un rastrillaje, fueron identificados por la Policía y aprehendidos cuando intentaban huir. Los mismos fueron sometidos al alcotest, con resultado positivo.

Los uniformados detallaron que, en todo momento, los hombres actuaron de manera prepotente y amenazante con los intervinientes.

Uno de ellos, Ignacio Osorio Parodi (33), estuvo involucrado en una “guerra familiar”, presuntamente vinculada al narcotráfico en San Pedro del Paraná. Fue herido de bala cuando acribillaron a su hermano el 11 de marzo de 2023. Además, dos de sus otros hermanos son sospechosos del sicariato de su primo Alcides Parodi, ocurrido el 2 de febrero de 2023.

En el momento del ataque tenía una orden de captura vigente por coacción grave; a pesar de eso, figura en el sistema informático de la Policía Nacional sin antecedentes actualmente.