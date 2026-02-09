Joven murió ahogada en Villa Elisa

En la tarde del domingo, se reportó la desaparición de Mirna Noemí Valenzuela Giménez, tras haber sido arrastrada por aguas del río Paraguay repentinamente. El hecho se registó sobre la Calle Paso Medin casi Rio Paraguay, del barrio Remanso.

Según el relato, la víctima ingresó junto con sus hermanos menores y una gran ola los arrastró repentinamente. Afortunadamente, los menores de edad fueron rápidamente rescatados por un pescador de la zona, que ya no pudo alcanzar a la joven.

Desde la Comisaría 13 confirmaron que se activó un operativo de búsqueda, junto con personal de la Prefectura Naval y bomberos voluntarios.

Tras una hora de búsqueda, la joven fue localizada ya sin signos de vida. El hecho fue comunicado a la agente fiscal Andrea Ríos.

