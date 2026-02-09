Ministro reveló que ya manejaban la información de un posible motín

La Policía Nacional (PN) desactivó este domingo el primer motín de presos afiliados al Clan Rotela (CR) en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú luego de la operación Veneratio. Unos 350 reos de un pabellón marginal quisieron sabotear las visitas, pero fueron repelidos.

La revuelta se inició aproximadamente a las 08:00, cuando unos 350 internos del pabellón Rancho Alta quemaron colchones y luego atacaron con cascotes y hasta amenazaron con armas blancas a los agentes penitenciarios que cubrían ese sector.

El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, comentó que en los días previos ya manejaban el descontento de ese sector.

“En un momento se comenzó a tener visitas y las visitas pasaban a los pabellones. Un hecho irregular y eso es lo que se estaba ordenando, para evitar la mezcla de personas que realmente reciben visitas y las que no”, explicó el ministro.

Señaló que esta medida generó que este grupo que está en este lugar manifieste su descontento. “Muchos de los de Rancho Alta pasaban al sector de visitas y ellos no tienen visita. Entonces se decidió que los visitantes no pasen a los pabellones y los presos que no tienen visita que queden en los pabellones”.

En lo que respecta a los incidentes, comentó que la Policía Nacional estuvo preparada, se le dio aviso al grupo de la FOPE y esto se controló en menos de una hora.

Para finalizar, apuntó que en ese sector hay una cantidad importante de reos, unos 2.500 aproximadamente. “Este es el grupo que antes se veían en los pasillos deambulando y durmiendo en los pasillos”.