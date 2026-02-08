En 5 minutos desactivaron en Tacumbú el primer motín del Clan Rotela tras Veneratio

La revuelta se inició aproximadamente a las 08:00, cuando unos 350 internos del pabellón Rancho Alta de Tacumbú quemaron colchones y luego atacaron con cascotes y hasta amenazaron con armas blancas a los agentes penitenciarios que cubrían ese sector.

Los prisioneros exigían salir al patio principal del penal durante el horario de visitas, que empezaba a las 09:00, pese a que prácticamente ninguno de ellos tenía una.

De hecho, en los días previos, la Dirección del penal emitió una circular en la que se establecía que los reclusos que no tengan visita no pueden salir al patio durante ese momento, para no llenar el sector y por sobre todo para no molestar a los visitantes.

Aunque ya sabían de dicha disposición, los presos alojados en el pabellón Rancho Alta, la mayoría de ellos afiliados al Clan Rotela (CR), advirtieron que no permitirían que se desarrollara la jornada de visitas, algo casi sagrado para la población penal.

Una hora antes de recibir a visitas

Efectivamente, la revuelta comenzó una hora antes del horario de visitas, tras lo cual de manera inmediata ingresaron también cuatro pelotones del Cuerpo Antidisturbios de la Agrupación Especializada y fusileros de la FOPE.

Los policías estaban listos porque en la noche previa ya corrieron en el penal rumores de que habría un intento de desestabilización.

Conforme los datos, los policías demoraron solo cinco minutos en desactivar el motín y en rendir a todos los internos conflictivos, que fueron obligados a tirarse boca abajo en el patio de su pabellón.

Según información de inteligencia, el de ayer habría sido un intento del Clan Rotela de medir la situación actual en el penal de Tacumbú, luego de que dicha facción fuera prácticamente extirpada del recinto el 18 de diciembre de 2023 en la operación Veneratio.

En aquel procedimiento, fue desalojado del penal, por ejemplo, el que hasta ahora sigue siendo el jefe máximo del CR, Armando Javier Rotela Ayala, quien cumple múltiples condenas en la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza de Emboscada.