Saltos del Guairá: acribillan a policía en aparente hecho de sicariato

Se reportó un aparente hecho de intento de sicariato en la vía pública en el centro de la ciudad de Saltos del Guairá, departamento de Canindeyú, que tuvo como víctima a un suboficial mayor de la Policía Nacional identificado como Crecencio Giménez Martínez (39 años).

Según el informe, el suboficial Giménez, quien cumplía funciones en San Estanislao (San Pedro) y estaba de vacaciones, se hallaba sentado fuera de un local nocturno cuando, pasada la medianoche, fue abordado por una persona desconocida quien llegó en motocicleta y, supuestamente sin mediar palabra, realizó varios disparos.

Luego del ataque, el supuesto sicario huyó a bordo de la motocicleta en la que llegó.

Lea más: Terror en MRA: no descartan imputación a candidato a intendente por tentativa de homicidio

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El policía fue auxiliado por otras personas presentes en el lugar y fue trasladado al Hospital Regional de Saltos del Guairá, donde luego fue confirmado su deceso.