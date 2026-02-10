Policía sospecha que sojero brasiguayo y su empleado fueron atacado por varias personas

Un sojero brasiguayo y uno de sus empleados fueron emboscados y asesinados a tiros este mediodía, cuando recorrían un cultivo instalado en la comunidad indígena Cerro Pytã, distrito de Corpus Christi, departamento de Canindeyú.

El atentado ocurrió en la zona de influencia del prófugo Felipe Santiago Acosta Riveros, alias Macho.

“El día de la fecha tuvimos un caso de homicidio de dos personas en la zona de Corpus Christi”, señaló el comisario Osvaldo Andino, Jefe de Investigaciones.

Estas personas fueron identificadas como el productor sojero Edimar De Souza Do Santos (37), mientras que el otro asesinado fue uno de sus principales colaboradores identificado como Aride Oliveira (45).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Matan a balazos a sojero brasiguayo y a su empleado en Corpus Christi

Se presume que estas personas fueron atacadas por varios individuos que portaban armas de fuego, ya que se encontraron varias vainillas en el lugar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Uno fue encontrado en el vehículo, estaba sentado en el asiento de los acompañantes y cayó hacia el asiento del conductor. El otro a unos 20 metros de la camioneta. Presumimos que se trató de huir corriendo”, comentó.

“Posterior al hecho, los autores abandonaron el sitio, yendo a unos 11 kilómetros, donde incineraron el vehículo que fue utilizado. De ese lugar se alejaron posiblemente a bordo de motocicletas hacia la línea fronteriza”, señaló el comisario.

La camioneta que fue incinerada registra denuncia de robo en el Brasil.