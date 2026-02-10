Violento asalto en Coronel Bogado: detonaron oficinas y mataron al perro

El violento asalto con explosivos en la ciudad de Coronel Bogado, departamento de Itapúa, fue perpetrado por ocho personas que llegaron a bordo de dos automóviles. La firma atacada se dedica a la producción de soja, arroz y aceite, relató.

El abogado de la empresa Algisa, Ramón Ibarra, relató que los atacantes mataron al perro con armas de fuego y maniataron a los guardias.

“Fueron dos grandes explosiones, una a la entrada y otra al final, donde había dos cajas fuertes”, detalló. El abogado aseguró que la primera caja solo tenía documentos y la segunda tenía solo dinero en efectivo de “la caja chica”.

Indicó que los datos preliminares indican que los explosivos utilizados serían aparentemente controlados por la Dirección General de Material Bélico (Digemabel).

Además, indicó que llamó la atención la utilización de armas de grueso calibre.

No manejan mucho efectivo

El abogado manifestó que no comprenden el móvil del ataque, puesto que no manejan mucho flujo de dinero en efectivo en esa firma. “Solo hay una cantidad a nivel adminsitrativo, solo caja chica, lo demás va al sistema bancario”, consideró.

Por ese motivo, dijo que podrían haber recibido alguna información errónea. “Como están en plena cosecha de soja capaz tuvieron mala infirmacion de que habria aquí mucho dinero”, consideró.

Resaltó que son muy grandes los daños materiales ocasionados y sobre todo lamentan la pérdida de la mascota, que “era muy querida“.

Además, destacó que están muy preocupados, pues Coronel Bogado no se caracteriza por este tipo de hechos delictivos.

Los intervinientes recogieron imágenes de circuito cerrado de toda la zona, en busca de mayores datos respecto a los atacantes.