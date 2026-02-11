Asalto en Coronel Bogado: dos detenidos en una cantera en el departamento de Concepción.

El fiscal de Coronel Bogado, Rodolfo Colmán, confirmó que dos personas resultaron detenidas en un procedimiento realizado hoy en el distrito de Vallemí, del departamento de Concepción, en una cantera. Los mismos fueron aprehendidos en el marco de la investigación del asalto y explosión de una empresa agroindustrial, cometido la madrugada de este martes en Coronel Bogado.

El allanamiento fue realizado en la cantera denominada “Cerro Tigre”. Estuvo a cargo de personal policial en compañía de la directora jurídica de la Dirección General de Material Bélico (Digemabel), Verónica Ruiz Díaz, bajo oficio 63/2026 de fecha 10 de febrero del 2026 emanada del agente fiscal titular de la unidad 1 e interino de la Unidad Penal 2 de la fiscalía zonal de Coronel Bogado, Itapúa.

Se desarrolló tras la identificación del origen de los cables detonadores, que fueron incautados en el lugar del atraco, que poseían un código identificador. A través del sistema de trazabilidad de la Digemabel, se constató dicha procedencia.

Los intervinientes habrían constatado el faltante de materiales explosivos en la cantera, motivo por el cual los propietarios quedaron a disposición de la investigación. Los detenidos fueron identificados como José Antonio Insfrán Silguero (68) y Eugenia María José Insfrán Dávalos (32).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: “Draco”, el perro guardián que murió defendiendo su hogar durante un asalto

El atraco investigado

La empresa agroindustrial denominada Algisa, ubicada en el kilómetro 321 de Coronel Bogado, fue atracada por un grupo comando de ocho personas, quienes llegaron a bordo de dos automóviles, munidos con armas largas. Redujeron a dos guardias de seguridad y realizaron disparos intimidatorios al ingresar al sitio. El hecho ocurrió cerca de la 1:00 del martes, según el reporte policial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Posteriormente, colocaron cargas explosivas en las oficinas administrativas, con el aparente fin de robar una bóveda. Explosionaron parte de la empresa para luego darse a la fuga sin llevarse nada.

Los intervinientes, tras un rastrillaje, hallaron abandonados dos vehículos que fueron los utilizados en el atraco. En su interior hallaron más cargas explosivas, de tipo dinamita en gel y explosivo plástico C4.

Los rodados estaban en un camino vecinal, ambos de la marca Toyota. Uno es modelo Premio, color blanco, chapa Nº AAMH 205, y el otro, modelo Allion, color gris, chapa Nº AATS 109. La patente de este segundo pertenecía a un automóvil Kia, modelo Rio, color gris, con denuncia de chapa extraviada.